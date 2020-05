WWE Money in the Bank: hombres y mujeres lucharán al mismo tiempo por el maletín

WWE seguirá adelante con sus eventos de pague por ver. La compañía de lucha libre ofrecerá el próximo domingo Money in the Bank con varias novedades: se dará en la sede central de la empresa y con una lucha al mismo tiempo entre hombres y mujeres por el preciado maletín.

El evento tendrá como objetivo entre los luchadores ganar el maletín con un contrato que brinda la oportunidad a los ganadores a obtener una lucha titular contra el campeón de alguna de las marcas.

WWE ha confirmado, durante la emisión de SmackDown, que tanto la lucha masculina y femenina bajo la estipulación de Money in the Bank serán realizados al mismo tiempo.

