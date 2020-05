WWE: Becky Lynch participaría en película del Universo Cinematográfico Marvel

La carrera de Becky Lynch está en ascenso. Dentro de un ring de la WWE, la campeona femenina del RAW nos regala grandes peleas, arriesgando su físico y consolidando su reinado en la empresa más importante de la lucha libre. Por todos esos motivos es una de las figuras del universo.

Su talento también sobresale del ring. Tal como lo hicieron John Cena, The Rock y Batista, Becky Lynch se prepara para participar en la pantalla grande, uniéndose a la familia del Universo Cinematográfico Marvel.

El periodista especializado en cine, Kris Tapley, señaló que 'the Man' podría participar en un filme de Marvel. El comunicado no reveló el nombre de la película, pero señaló que sorprenderá a los fanáticos.

Este lunes 4 de mayo, la campeona de RAW tendrá una breve aparición en la serie Billions, marcando su inicio en el mundo artístico. Tapley señaló que Becky tendrá mucha actividad en Hollywood y su carrera tomará un giro inesperado.

"Becky Lynch está en el punto de mira de Hollywood (Ella también estará en una de las próximas películas de Marvel)", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Becky Lynch grabbing Hollywood's eye. (Psst: She's also in a certain upcoming Marvel movie...) https://t.co/Ses4qx2sNK — Kris Tapley (@kristapley) May 2, 2020

Los rumores no se hicieron esperar. Según diversos portales especializados en lucha libre, Lynch podría participar en dos películas que se estrenarían en el 2021.

Algunos señalan que la luchadora puede tener un breve papel en la película Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos. Otros expresaron que The Man ya tiene un acuerdo para aparecer en Venom 2: Let ther be carnage.