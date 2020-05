WWE RAW EN VIVO: Sigue las acciones del programa previo a Money in the bank

WWE RAW EN VIVO Fox Sports 2 EN DIRECTO | Hoy lunes 4 de mayo se realizará un nuevo show de la marca roja. Desde las 7:00 p.m. (hora peruana) las superestrellas mostrarán su talento en el Performance Center. Puedes seguir en vivo las acciones por Líbero.pe.

WWE RAW EN VIVO | Minuto a Minuto

Sigue el show de RAW en vivo

Liv Morgan vs Charlotte Flair

Liv Morgan interrumpe a la reina y tenemos pelea

"La Reina soy yo y nadie en la WWE debe tener la fuerza para enfrentarse a mi"

Charlotte Flair en RAW

La campeona habla sobre su campeonato

The Steets Profits vs. The Viking Raiders

- The Viking Raiders se quedan con la victoria

- Angelo Dawkins entra por Ford y barre con los Vikingos hasta mandarlos afuera del ring.

- ¡UFFF! Montez Ford evita una Catapulta y cubre a Erik.

- Erik carga a Ivar y lo lanza contra Montez Ford en el esquinero, pero la cuenta no llega a tres.

- Ivar se recupera y le hace un Lazo a Ford seguido por un embiste de Erik.

- Dawkins entra y con puños y patadas ataca hace tambalear a Ivar.

- Tremendo Frog Splash de Ivar sobre Montez Ford, pero la cuenta llega a dos.

- Erik manda al piso a Angelo Dawkins y luego le hace un Lazo a Montez Ford.

- Montez Ford inicia el combate con Erik, que le hace una Catapulta.

"Es mi momento. Todos saben que yo merezco ser la imagen de la WWE. Drew no tienes la capacidad ni la fortaleza para hacerte cargo de esto. No eres un líder".

Seth Rollins

Seth Rollins tiene un mensaje para Drew McIntyre

AJ Style

AJ Style estará en la pelea por el maletín

"Yo haré historia en Money in the bank".

¡Sigue vivo! 😱⚰@AJStylesOrg salió del cementerio para formar parte de la ruleta de #WWERaw pic.twitter.com/QkpzxSQyzX — WWE Español (@wweespanol) May 5, 2020

- Se rindió Carrillo, la victoria para AJ Style

- ¡¡Rompe pantorrillas!! La llave favorita de AJ Style, lo sufre Carrillo

- El fenomenal golpea bruscamente a Humberto Carrillo

Humberto Carrillo cansado, intenta dar la sorpresa

El fenomenal regresó y peleará por un sitio en Money in The bank

Austin Theory vs Humberto Carrillo

Sorpresa y victoria para Humberto Carrillo

Humberto se recupera y golpea en el rostro a Austin

Cuenta en tres, Austin casi se queda con la victoria

Patadas a la cabeza de Carrillo

Golpes al cuerpo de Carrillo, quien esta agotado

Humberto Carrillo vs Angel Garza

¡Paquetito! Victoria para Humberto Carrillo

Angel Garza fue sorprendido y por poco pierde la contienda

- Golpes cortos que recibe Carrillo

Una pelea que se volvió clásico. Los primos pelean por una oportunidad en Money in the bank

Humberto Carrillo vs Bobby Lashley

Paquetito y Humberto Carrillo se queda con la victoria

Bobby quiere esa oportunidad en Money in the bank

Akira Tosawa vs Bobby Lashley

- Es el turno de Humberto Carrillo

- Bobby se queda con la victoria

Puñetes al cuerpo de Akira Tosawa

Ingresa Akira Tosawa

Bobby Lashley vs Titous

- Akira Tosawa ingresa al ring

- Bobby supera a Titous

- Bobby comienza dominando la pelea

- Empieza la pelea 'ruleta rusa', el ganador estará el Money in the bank

- Nia Jax es presentada en el ring

- Shayna Baszler en el programa

- Asuka ingresa al ring

- MVP presenta a las tres damas que pelearán en Money in the bank por RAW

- El programa empieza con MVP

- COMENZÓ EL SHOW!!

RAW

Con la lesión de Apollo Crews queda un cupo libre para la pelea por el maletín en Money in the Bank. Hay varios rumores, pero hasta el momento, la WWE no quiso revelar nada.

AJ Styles aparece en el afiche oficial del evento, pero desde su pelea ante Undertaker en WrestleMania 36 no aparece. Según algunos portales de lucha libre, el fenomenal puede ser la sorpresa de la noche y del PPV.

El universo considera que Jeff Hardy es el hombre indicado para reemplazar a Apollo Crews y puede sostener su última aventura en la WWE. El excampeón del mundo aparecerá en el próximo capítulo de SmackDown.

Con la firma de contrato, Seth Rollins enfrentará a Drew McIntyre por el título de la WWE. El 'Mesías' aparecerá en el programa para mandar un mensaje al campeón y revelar su estrategia en Money in the Bank.

Finalmente, Andrade volverá a lucir su talento en el ring. El campeón de los Estados Unidos tendrá una participación importante y se espera que pueda defender su título en Money in the Bank.

WWE RAW: horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (28 de abril)

En qué canales ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica