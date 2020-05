WWE Money in the Bank: revisa la cartelera, horarios y canales del evento

WWE Money in the Bank 2020 es el ppv que promete cautivar al universo. Por la pandemia del coronavirus, la empresa de Vince McMahon se vio en la obligación de improvisar y jugar con conceptos pocos comunes en la lucha libre. Por primera vez en la historia, las peleas se realizarán en las torres de la oficina administrativas. Hombres y mujeres lucharan simultaneamente y se enfrentarán en todos los pisos del Performance Center. Este domingo 10 de mayo, Líbero te llevará todos los pormenores del evento.

La cartelera estelar estará plasmada por contiendas por el título. Tras tener su momento WrestleMania y cumplir con su sueño, Drew McIntyre defenderá el título de la WWE ante Seth Rollins. Una contienda de pronostico reservado. Será la primera vez que ambas superestrellas se enfrenten y prometieron sacar a reducir todo su arsenal.

El 'Mesias de lunes por la noche' repite que Drew no tiene las agallas para dirigir el universo de la WWE, no tiene la fuerza para pelear con la presión. Por esa razón decidió enfrentar al campeón y recuperar el título. Por su parte, el monarca quiere seguir construyendo su legado y demostrar que su victoria ante Brock Lesnar no fue un golpe de suerte.

Braun Strowman y Bray Wyatt se mediran por el Campeonato Universal de WWE. Una pelea familiar y sobrenatural. The 'Find' quiere recuperar su campeonato y a su oveja negra que dejó el rebaño. El 'Monstruo entre hombres' indicó que no tiene miedo y su etapa en la familia Wyatt ya quedó en su pasado.

Los juegos mentales y sentimientos serán parte de las armas que usará Wyatt, Braun Strowman deberá demostrar que tiene la cabeza fuerte para mantener su campeonato Universal.

No obstante, las peleas más llamativas, sin lugar a dudas, serán las luchas por los maletines, las cuales le permitirán al ganador tentar por cualquier de los títulos de la WWE en el tiempo en que lo crea más conveniente.

AJ Style es la sorpresa de la contienda. El 'Fenomenal' superó el mundo de los muertos y regreso a la WWE para recuperar su lugar en la compañía. Será la primera vez que pelea por el maletín y aseguró que se quedara con la victoria.

Novedades en el WWE Money in the Bank 2020

Para este año, se han previsto cambios en el formato de las peleas por el maletín de Money in the Bank. Así, las luchas iniciaran en la planta baja de la sede central de WWE, pero los empaque – que contienen contratos para luchas titulares cuando sea, donde sea – estarán colgados en la cima de la torre corporativa.

¿Dónde se realizará Money in the Bank 2020?

Es importante recordar que el evento Money in the Bank 2020 se desarrollará en su edificio central de Stanford, en Connecticut. No contará con la presencia de público a raíz del coronavirus, como sucedió también con WrestleMania 36.

Cartelera de WWE Money in the Bank 2020

1. Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. AJ Style vs Otis



2. Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino



Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Carmella vs Lacey Evans



3. Campeonato de WWE



Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins



4. Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

5. Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina



6.- Campeonato de parejas de SmackDown

The New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party

7.- Campeonato de parejas de RAW

Street Profiets vs The Viking Raiders

Horarios del Money in the Bank 2020

Perú 7.00 p. m.

Colombia 7.00 p. m.

Ecuador 7.00 p. m.

Chile 8.00 p. m.

México 7.00 p. m.

Paraguay 8.00 p. m.

Bolivia 8.00 p. m.

Venezuela 8.00 p. m.

Argentina 9.00 p. m.

Brasil 9.00 p. m.

Uruguay 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Money in the Bank 2020?

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE Money in the Bank 2020?

A través de la aplicación FOX Play o WWE Network.

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.