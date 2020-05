John Cena cumplió deseo de niño con cáncer que buscaba conocerlo en medio de la pandemia por el coronavirus

John Cena continúa repartiendo sonrisas alrededor de los Estados Unidos mediante la campaña Make-A-Wish. La pandemia del coronavirus no ha frenado su noble causa y esta vez visitó a un niño que padece de cáncer en Florida.

El portal TMZ dio a conocer esta noticia. El dieciséis veces campeón mundial visitó a David Castle, un niño de 7 años que reside en Odessa, Florida el pasado domingo. El menor está luchando contra el tumor de Wilms, un tipo de cáncer que comienza en los riñones.

John Cena se presentó con su atuendo de lucha y con las medidas de seguridad para evitar algún contagio por coronavirus. El luchador no vino con las manos vacías ya que trajo muchos recuerdos para el niño, incluidos dos cinturones del Campeonato de WWE, gorras y camisetas.

.@JohnCena is the best. ❤️



No one has granted more wishes. And a pandemic won’t stop him.



Cena surprises 7-year-old battling life-threatening illness in Florida, via @WFLA: https://t.co/rWWgznGjzs pic.twitter.com/TcyBatl4Km