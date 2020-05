WWE: Los cinco grandes momentos en la historia de Money in the Bank [VIDEO]

Este 10 de mayo la WWE abrirá las puertas del Performance Center para realizar una nueva edición del Money in the Bank 2020.Un evento sin precedente que promete revolucionar la lucha libre. Tal como se anunció por primera vez en su historia, la pelea por el maletín, 'Corporate Ladder Match', entre hombres y mujeres se realizará en simultaneo.

Los luchadores podrán atravesar por todas las instalaciones del Performance Center hasta llegar a la azotea y descolgar el maletín. Un nuevo concepto que está incursionando en la WWE. Vince McMahon prometió más de una sorpresa para el ppv y aseguró que sobrepasará la experiencia de WrestleMania 36.

Para que empieces a vivir la aventura de Money in the Bank, te traemos los cinco grandes momentos que marcaron la historia de este ppv. Recordaremos peleas mágicas, donde las superestrellas lograron lo imposible y se quedaron con el maletín.

Edge fue el primer luchador en ganar el maletín. Lo hizo en WrestleMania 21 (2005), cuando la pelea se realizó solo para peleadores de RAW. En el próximo año se realizó combinar a los peleadores de ambas marcas y Van Dam se quedó con la victoria. Si hablamos de WrestleMania, es imposible no mencionar cuando Seth Rollins hizo efectivo el contrato en el evento estelar de la vitrina de los inmortales.

5.- Seth Rollins canjea el maletín en WrestleMania 31

El 29 de junio de 2014, Seth Rollis se enfrentó a Jack Swagger, Dolph Ziggler, Rob Van Dam, Kofi Kingston y Dean Ambrose en Money in the Bank. El exintegrante de The Shield se quedó con el maletín y en WrestleMania 31 hizo efectivo su contrato. En el evento principal de la Vitrina de los Inmortales, el arquitecto se quedó con el título de la WWE tras superar a Brock Lesnar y Roman Reigns.

4.- Carmella la primera mujer en ganar el maletín en Money in the Bank

El 27 de junio de 2017, Carmella hizo historia tras ganar la primera edición de la canjeada del maletín en Money in the Bank. La diva se enfrentó a Natalya, Becky Lynch, Charlotte Flair y Tamina. La pelea duró 17 minutos con 33 segundos y estuvo plasmado de emociones.

El 10 de octubre de 2018, Mella hace efectivo su contrato en SmackDown. La luchadora ingresa al ring, aprovechando que Charlotte Flair estaba tendida, le realiza la cuenta, conquistando el cinturón de la división femenina de la WWE.

3.- Edge, el primer señor money in the Bank, canjea el maletín ante Jhon Cena

En el 2006, la WWE celebraba el año de la revolución de la lucha libre. Edge, la máxima figura de la categoría, había ganado por primera vez en la historia el maletín y decidió hacer efectivo ante John Cena, el campeón de la WWE.

Pasos adelante, un coliseo reventando en gritos, Cena caminando de un lado a otro, herido e inconciente. Una lanza fue suficiente para que Edge pueda conquistar el título de la WWE.

2.- CM Punk, el dos veces señor Money in the bank

CM Punk se puede jactar que fue uno de los pocos luchadores en ganar en dos ediciones consecutivas el maletín en Money in the bank. Cuando el evento aún era parte de WrestleMania, el luchador logró conquistar la gloria.

La primera vez que hizo efectivo el contrato fue el 30 de junio del 2008 en el programa de RAW. CM Punk derrotó a Edge y se quedó con el título de la WWE.

Pero el momento que más se recuerda fue cuando hizo efectivo el contrato ante Jeff Hardy (7 de junio de 2009). Una emotiva lucha, donde ambos peleadores dejaron todo en el ring.

1.- CM Punk vs John Cena por el título de la WWE... "El beso del adiós"

Es imposible no recordar esta pelea. CM Punk y John Cena se enfrentaron en el evento estelar de Money in the Bank 2011 por el título de la WWE.

Se conocía que Punk no iba a renovar su contrato con la WWE y estaba realizando su última defensa titular. La pelea estuvo plasmada de emociones, Cena estuvo a punto de ganar, pero CM Punk lo sorprendió con un golpe certero y se quedó con la victoria.

Lo que quedó en la memoria del universo fue cuando CM Punk se despidió de Vince McMahon con un beso volado y se fue entre el público del coliseo.

FUENTE: WWE

Cartelera de WWE Money in the Bank 2020

1. Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. AJ Style vs Otis



2. Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino



Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Carmella vs Lacey Evans



3. Campeonato de WWE



Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

4. Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

5. Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina

6.- Campeonato de parejas de SmackDown

The New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party

7.- Campeonato de parejas de RAW

Street Profiets vs The Viking Raiders

Horarios del Money in the Bank 2020

Perú 7.00 p. m.

Colombia 7.00 p. m.

Ecuador 7.00 p. m.

Chile 8.00 p. m.

México 7.00 p. m.

Paraguay 8.00 p. m.

Bolivia 8.00 p. m.

Venezuela 8.00 p. m.

Argentina 9.00 p. m.

Brasil 9.00 p. m.

Uruguay 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Money in the Bank 2020?

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE Money in the Bank 2020?

A través de la aplicación FOX Play o WWE Network.

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.