WWE Money in the Bank: cartelera completa, horarios y canales de transmisión

Los fanáticos de la WWE ya están listos para disfrutar de uno de los tres eventos más importantes de la compañía de lucha libre: Money in the Bank, que se llevará a cabo este domingo 10 de mayo, fecha en la que muchos países celebran el “Día de la madre”.

Pero esta edición de Money in the Bank no será como las anteriores ya que se ha tenido que reinventar tras la expansión del coronavirus, pandemia que vienen afectando gravemente a muchos países como Estados Unidos.

Sin embargo, la WWE consiguió los permisos correspondientes y cumpliendo con las estrictas medidas sanitarias, las oficinas centrales de la compañía en Stamford, Coneccticut albergará el Money in the Bank 2020.

El edificio conocido como "Titan Towers", será la sede en la cual los participantes tendrán que pasar piso por piso hasta llegar a la azotea que fue convertida en un ring, en donde habrá escaleras y el tan ansiado maletín colgado en lo alto.

Prepárate para #MITB con estos 25 datos increíbles sobre la Lucha de Escaleras!!! pic.twitter.com/KWsxtxXw6V — WWE Español (@wweespanol) May 8, 2020

Cabe mencionar que el luchador que resulte ganador del Money in the Bank se ganará el derecho a pelear por el cinturón que ellos quieran y cuando quieran por lo que los fanáticos esperan con ansias el comienzo del evento.

¿Cuándo y a qué hora es Money in the Bank?

La edición 2020 de Money in the Bank se llevará a cabo en Connecticut este domingo 10 de mayo.

Horarios en el mundo de Money in the Bank

Perú 6:00 pm

Venezuela 7:00 pm

Argentina 8:00 pm

Brasil 8:00 pm

Chile 8:00 pm

Uruguay 8:00 pm

Paraguay 7:00 pm

Ecuador 6:00 pm

Colombia 6:00 pm

Bolivia 7:00 pm

México 5:00 pm

Honduras 5:00 pm

Guatemala 5:00 pm

Nicaragua 5:00 pm

Panamá 6:00 pm

República Dominicana 7:00 pm

Puerto Rico 7:00 pm

¿En qué canal será transmitido Money In The Bank?

Money in the Bank se transmitirá por WWE NETWORK. El evento también se mostrará en BT Sport Box Office. Agregar que el pre-show se podrá ver vía YouTube, Twitter, Facebook y Twitch.

En otros países:

FOX SPORTS - FOX DEPORTES (Zona Norte-Centroamérica)

FOX ACTION (Latinoamérica)

DirecTV (USA) – Pay per view

¿Cómo ver GRATIS Money in the Bank?

Aquellos nuevos suscriptores de la WWE NETWORK pueden obtener una prueba GRATUITA de un mes.

Money in the Bank Cartelera oficial

Money in the Bank ladder match femenino: Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella.

Money in the Bank ladder match masculino: Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis o Dolph Ziggler vs. AJ Styles

WWE Universal Championship: Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

WWE SmackDown Women’s Championship: Bayley (c) vs. Tamina

Campeonato de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

Fatal 4-Way Match por los campeonatos de parejas de SmackDown: The New Day vs. Lucha House Party vs. Morrison & Miz vs. The Forgotten Sons.