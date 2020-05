Money in the Bank 2020: cartelera, horario y canales para el evento de la WWE

Money in the Bank 2020 EN VIVO EN DIRECTO | Este domingo 10 de mayo, la WWE volverá a abrir las instalaciones del Performance Center para realizar este importante evento, desde las 7.00 p.m. (hora peruana). Puedes ver en vivo el evento por FOX Action. Sigue los resultados, incidencias en directo en el minuto a minuto de Libero.pe.

La pandemia del coronavirus obligó a la compañía de Vince McMahon a improvisar con las peleas y jugar con efectos cinematográficos. En esta oportunidad, seis luchadores hombres y seis divas pelearán simultáneamente por las instalaciones del edificio central de Stanford, Connecticut, hasta llegar a la azotea y poder escalar por la escalera para agarrar el maletín.

Este contrato les permitirá una lucha oficial por cualquier título de la empresa. No importa el lugar o el momento, el portador del maletín puede hacer efectivo su premio cuando lo crea conveniente. Money in the Bank es uno de los eventos más importantes para la WWE, es una oportunidad para las superestrellas de convertirse en la nueva cara de la compañía.

Por los hombres, tres figuras de RAW y tres figuras de SmackDown pelearán por obtener el maletín. Otis, Baron Corbin y Daniel Bryan son los representantes de la marca azul. AJ Styles, Aleister Black y Rey Mysterio lucharán por la marca roja. Seis estrellas con estilos distintos, pero con la ambición de hacer historia en la WWE.

El favorito es AJ Styles. El fenomenal venció a la muerte, tras ser enterrado por Undertaker en WrestleMania 36, y prometió a sus fanáticos conseguir el maletín, uno de los pocos logros que le falta conquistar en su carrera. Sin embargo, Rey Mysterio, el veterano luchador, aseguró que es su última aventura con la WWE y quiere ganar el contrato.

Por la división femenina, Asuka, Shayna Baszler y Nia Jax son las representantes de RAW y Dana Brooke, Lacey Evans y Carmella sacarán la cara por SmackDown. La emperatriz es la favorita del universo para quedarse con la victoria. Sin embargo, la fuerza de Shayna y Nia Jax pueden arruinar el sueño de la excampeona de parejas.

Bray Wyatt vs Braun Strowman por el título Universal

Otra de las peleas que desata la emoción del universo es el duelo que sostienen Bray Wyatt y Braun Strowman. Los peleadores con un estilo distinto de pelea pero que se conocen bien.

Wyatt quiere recuperar su título y a su oveja negra. Braun prometió acabar con los juegos mentales de Bray y demostrar que no es su descubrimiento. ¿Será el regreso de la familia Wyatt?

Seth Rollins vs Drew McIntyre por el título de la WWE

Su momento en WrestleMania ya quedó en el pasado. Drew McIntyre logró lo imposible y dominó a la bestia. Sin embargo, en la WWE no hay tiempo para festejar. Seth Rollins quiere recuperar el control de la empresa y necesita el cinturón para seguir gobernando.

Una pelea de dos promesas de la lucha libre, que buscan tomar el control de la empresa y convertirse en la imagen de la WWE. El 'Mesías' con un 'pisotón' quiere borrar de la historia a Drew.

Jeff Hardy regresa a Money in the Bank

Jeff Hardy está de regreso a la WWE y tendrá su primer reto en Money in the Bank. El excampeón de pareja se enfrentará a Cesaro en el Kickoff. Una pelea de los luchadores que son los favoritos de los fanáticos.

Money in the Bank 2020: día, hora y canal

Money in the Bank es uno de los eventos importantes de la WWE

Money in the Bank 2020 1. ¿Cuándo es el evento? Hoy domingo 10 de mayo 2. ¿A qué hora es Money in the Bank 2020? 7.00 p.m. hora peruana. 3. ¿Dónde es el evento? Performance Center 4. ¿En qué canal transmitirán Money in the Bank? FOX Action

Money in the Bank 2020 EN VIVO | cartelera

1. Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. AJ Style vs Otis



2. Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino



Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Carmella vs Lacey Evans



3. Campeonato de WWE



Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

4. Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

5. Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina

6.- Campeonato de parejas de SmackDown

The New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party

7.- Jeff Hardy vs Cesaro

8.- MVP vs R-Truth

Horarios del Money in the Bank 2020

Perú 7.00 p. m.

Colombia 7.00 p. m.

Ecuador 7.00 p. m.

Chile 8.00 p. m.

México 7.00 p. m.

Paraguay 8.00 p. m.

Bolivia 8.00 p. m.

Venezuela 8.00 p. m.

Argentina 9.00 p. m.

Brasil 9.00 p. m.

Uruguay 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Money in the Bank 2020?

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE Money in the Bank 2020?

A través de la aplicación FOX Play o WWE Network.

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.