Drew McIntyre venció a Seth Rollins y retuvo el título mundial de WWE en Money in the Bank 2020

WWE Money in the Bank 2020 EN VIVO | Drew McIntyre sufrió un poco, pero logró retener su campeonato mundial de WWE ante Seth Rollins con un potente Claymore para su victoria en las instalaciones del Performance Center, en Orlando (Florida).

Drew McIntyre vs Seth Rollins EN VIVO

- Conteo de 3 y McIntyre se lleva la victoria para retener el título mundial de WWE.

¡RETUVO EL TÍTULO DE WWE!#WWExFOX - Drew McIntyre venció a Seth Rollins en #MITB y continúa su reinado como campeón de WWE. pic.twitter.com/r9QRAMb0ul — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 11, 2020

- ¡Claymore de McIntyre contra la cara de Seth Rollins!

- Seth Rollins le propina la bota en la cara y deja malherido a McIntyre.

- Seth Rollins se lanza por la segunda cuerda contra McIntyre.

- ¡Comenzó la pelea entre McIntyre contra Rollins por el título mundial de WWE!



Drew McIntyre trepó al firmamento de la empresa en WrestleMania 36 tras arrebatarle a Brock Lesnar el título mundial de WWE. Tras ello, varios rivales intentaron postular por una pelea por el campeonato, pero hubo uno que predominó: Seth Rollins.

Seth Rollins, una de las caras más visibles de la empresa, buscará ponerle fin al sueño de Drew McIntyre. Él ha tenido un ascenso parecido como el escocés y comparten algo en común: ganaron el Royal Rumble y se alzaron en lo más alto de WrestleMania con el título.

El luchador norteamericano ha sido dos veces campeón mundial de WWE y busca conquistar por tercera ocasión el cinturón, aunque deberá frenar al actual monarca escocés. ¿Lo logrará?

¿Cuándo y a qué hora es Money in the Bank?

La edición 2020 de Money in the Bank se llevará a cabo en Connecticut este domingo 10 de mayo.

Horarios en el mundo de Money in the Bank

Perú 6:00 pm

Venezuela 7:00 pm

Argentina 8:00 pm

Brasil 8:00 pm

Chile 8:00 pm

Uruguay 8:00 pm

Paraguay 7:00 pm

Ecuador 6:00 pm

Colombia 6:00 pm

Bolivia 7:00 pm

México 5:00 pm

Honduras 5:00 pm

Guatemala 5:00 pm

Nicaragua 5:00 pm

Panamá 6:00 pm

República Dominicana 7:00 pm

Puerto Rico 7:00 pm

¿En qué canal será transmitido Money In The Bank?

Money in the Bank se transmitirá por WWE NETWORK. El evento también podrá ser visto en BT Sport Box Office. Es importante agregar que el pre-show se podrá ver vía YouTube, Twitter, Facebook y Twitch.

En otros países:

FOX SPORTS - FOX DEPORTES (Zona Norte-Centroamérica)

FOX ACTION (Latinoamérica)

DirecTV (USA) – Pay per view

¿Cómo ver GRATIS Money in the Bank?

Los nuevos suscriptores de la WWE NETWORK pueden obtener una prueba GRATUITA de un mes y así ver el evento.

Money in the Bank 2020 Cartelera oficial

Money in the Bank ladder match femenino: Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella.

Money in the Bank ladder match masculino: Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis o Dolph Ziggler vs. AJ Styles

WWE Universal Championship: Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

WWE SmackDown Women’s Championship: Bayley (c) vs. Tamina

Campeonato de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

Fatal 4-Way Match por los campeonatos de parejas de SmackDown: The New Day vs. Lucha House Party vs. Morrison & Miz vs. The Forgotten Sons.