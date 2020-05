WWE Money in the Bank: sigue las incidencias de la lucha estelar por el maletín

WWE Money in the Bank EN VIVO | Ver lucha libre por Internet | Facebook Live Stream | HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action). Este evento se realizará en el Performance Center y en la sede principal de la compañía en Stanford. Podrás seguir el minuto a minuto, incidencias a través de Libero.pe

La lucha estelar por escaleras se mantendrán, pero en esta ocasión las seis superestrellas de división masculina y las seis de la femenina combatirán al mismo tiempo y desde el inicio del show.

Daniel Bryan, Aleister Black, Rey Mysterio, King Corbin, Otis y AJ Styles, por el lado de los hombres serán los participantes en la lucha masculina de Money in the Bank. El ganador tendrá opción a competir por los títulos principales de la compañía.

Asuka, Nia Jax, Shayna Baszler, Dana Brooke, Lacey Evans y Carmella competirán por el lado femenino y se meterán en el combate masculino.

La lucha comenzará desde el primer piso del edificio y los participantes deberán llegar hasta la azotea para conseguir el ansiado maletín.

WWE Money in the Bank no tendrá presencia de público y bajo medidas de seguridad en medio de la pandemia del coronavirus.

Los demás combates del evento serán desarrollados en el Performance Center. Destaca la defensa titular de Drew McIntyre y Seth Rollins; también el mano a mano entre Braun Strowman y Bray Wyatt.

WWE Money in the Bank 2020: conoce la cartelera completa

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino

Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella

Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina

Campeonato por parejas de SmackDown

The New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party

R-Truth vs. MVP

Kick-Off Show

Jeff Hardy vs. Cesaro

Horarios en el mundo de Money in the Bank

Perú 6:00 pm

Venezuela 7:00 pm

Argentina 8:00 pm

Brasil 8:00 pm

Chile 8:00 pm

Uruguay 8:00 pm

Paraguay 7:00 pm

Ecuador 6:00 pm

Colombia 6:00 pm

Bolivia 7:00 pm

México 5:00 pm

Honduras 5:00 pm

Guatemala 5:00 pm

Nicaragua 5:00 pm

Panamá 6:00 pm

República Dominicana 7:00 pm

Puerto Rico 7:00 pm

¿En qué canal será transmitido Money In The Bank?

Money in the Bank se transmitirá por WWE NETWORK. El evento también se mostrará en BT Sport Box Office. Agregar que el pre-show se podrá ver vía YouTube, Twitter, Facebook y Twitch.

En otros países:

FOX SPORTS - FOX DEPORTES (Zona Norte-Centroamérica)

FOX ACTION (Latinoamérica)

DirecTV (USA) – Pay per view

¿Cómo ver GRATIS Money in the Bank?

Aquellos nuevos suscriptores de la WWE NETWORK pueden obtener una prueba GRATUITA de un mes.