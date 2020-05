WWE: Cena vs CM Punk calificada como la mejor pelea en la historia de Money in the Bank

Money in the Bank 2020 es el evento que desata la emoción del universo. Este domingo 10 de mayo desde las 7.00 p.m. (hora peruana) se realizará el ppv en Performance Center. Por la pandemia del coronavirus, la WWE se vio en la obligación de improvisar con el concepto de lucha libre y regalar diversión a sus fanáticos.

A lo largo de la historia del ppv se han realizado un sin fin de peleas. Luchadores que marcaron una época en la WWE coronaron su carrera con el maletín y otros cumplieron su sueño de conquistar el máximo trofeo de la empresa Vince McMahon.

CM Punk y John Cena nos regalaron una lucha que hasta la fecha es recordada por los fanáticos y fue calificada como la mejor en la historia de Money in the Bank. El 17 de julio de 2011 se desarrolló esta pelea en Allstate Arena de Chicago.

La storyline de la pelea surgió en el programa RAW. CM Punk sorprendió a los fanáticos cuando insultó a la empresa y señaló que la WWE estaría mejor si muere Vince McMahon.

Cena en el ring escuchaba las palabras de CM Punk y solo atinó a reír. Precisamente el contrato del excampeón finalizaba el 17 de julio de 2011, fecha que se realizó en Money in the Bank. En la negociación entre la empresa y el luchador, John Cena se interpuso.

En las siguientes semanas, CM Punk arremetió contra la WWE y el protagonismo excesivo de Cena en los ppv. Punk amenazó con irse con el cinturón de la compañía y pasearse por los canales de ESPN y FOX para contar los secretos de Vince McMahon.

La pelea se desarrolló, Vince McMahon trató de usar su influencia para apoyar a Cena, pero el rapero mayor se negó y decidió atacar a la autoridad. El combate terminó con la victoria de CM Punk, quien se retiró con el campeonato de la WWE y se despidió con un beso volado.

Money in the Bank 2020: día, hora y canal

Money in the Bank es uno de los eventos importantes de la WWE

Money in the Bank 2020 1. ¿Cuándo es el evento? Hoy domingo 10 de mayo 2. ¿A qué hora es Money in the Bank 2020? 7.00 p.m. hora peruana. 3. ¿Dónde es el evento? Performance Center 4. ¿En qué canal transmitirán Money in the Bank? FOX Action

Money in the Bank 2020 EN VIVO | cartelera

1. Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. AJ Style vs Otis



2. Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino



Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Carmella vs Lacey Evans



3. Campeonato de WWE



Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

4. Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

5. Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina

6.- Campeonato de parejas de SmackDown

The New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party

7.- Jeff Hardy vs Cesaro

8.- MVP vs R-Truth

Money in the Bank 2020 | Horario Perú

Money in the Bank 2020 comenzará a las 7.00 p.m. (horario Perú)

Money in the Bank 2020 fecha

Money in the Bank 2020 se realizará este domingo 10 de mayo

Money in the Bank 2020 match card

N° Matches Stipulations 1 Jeff Hardy vs Cesaro singles match 2 Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Carmella vs Lacey Evans Money in the Bank ladder match for a women's championship match contract 3 Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. AJ Style vs Otis

Money in the Bank ladder match for a men's championship match contract 4 Braun Strowman (c) vs Bray Wyatt Singles match for the WWE Universal Championship 5 Bayley (c) vs Tamina Singles match for the WWE SmackDown Women's Championship 6 Drew Mclntyre vs Seth Rollins Singles match for the WWE Championship 7 R- Truth vs MVP single Match 8 The New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party Fatal 4-Way Tag team match for the WWE SmackDown Tag Team Championship

Money in the Bank 2020 hora Perú

Money in the Bank 2020 se realizará este domingo 10 de mayo a las 7.00 p.m. (hora peruana).