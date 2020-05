Henry Cejudo deja UFC y apunta a WWE: "Me gustaría enfrentarme a Rey Misterio"

UFC 249 dejó muchas cosas para recordar. Fue el primer evento de las MMA que regresó en medio de la pandemia del coronavirus y Henry Cejudo anunció su sorpresivo retiro. El campeón de peso gallo ahora tiene su mira en la WWE.

Cejudo logró una victoria por KO técnico contra Dominick Cruz y en sus declaraciones post combate anunció que se retiraba de las artes marciales en frente de Dana White.

Henry Cejudo ya dejó entrever cuales eran sus intenciones en conferencia de prensa ahora que está fuera de UFC y para sorpresa de muchos consideró a WWE como su siguiente desafío.

"Estoy feliz con mi carrera, he hecho mucho por el deporte. Hoy me estoy retirando. Gracias" @HenryCejudo 🏆🥇🏆 #UFC249 pic.twitter.com/pxzGSQaNOL — ufcespanol (@UFCEspanol) May 10, 2020

"Me encantaría hacer una aparición en WWE, pero lo que ellos hacen, demonios. Me gustaría enfrentarme a Rey Mysterio y hacer hincar la rodilla, también me gustaría vérmelas con Kurt Angle", contó el ahora expeleador de peso gallo.

UFC y WWE son las únicas empresas que han podido desarrollar sus carteleras en medio del COVID-19. Esto gracias a los permisos que consiguieron en Florida.

Cejudo no sería el primer peleador de UFC que llegaría a la lucha libre. Ronda Rousey, Caín Velásquez, Kem Shamrock son algunos que ya han logrado esta transición.