Vince McMahon aparece en Money in the Bank y alecciona a todos: se desinfecta con alcohol [VIDEO]

Durante la emisión de Money in the Bank, Vince McMahon tuvo una curiosa aparición, en la que nos dejó un importante mensaje en estos tiempos de coronavirus: es importante desinfectarse con alcohol para evitar mayores contagios.

Como parte de las luchas por el maletín, AJ Styles y Daniel Bryan entraron a la oficina de McMahon a pelear sin percatarse de que él estaba allí trabajando con total normalidad.

Al percatarse de la presencia de dos intrusos en su oficina, Vince McMahon, muy molesto, se levantó de su asiento y con un solos grito los expulsó, asustando a ambos luchadores.

AJ Styles y Daniel Bryan, temblando de miedo, se retiraron del lugar pero antes ordenaron los muebles que habían sido movidos debido a la acción luchística que mantuvieron allí.

Cuando los combatientes salieron y cerraron la puerta, Vince McMahon tomó un poco del alcohol en gel y procedió a desinfectarse las manos, tal y como se nos ha recomendado a hacer para evitar contagios de coronavirus.

En este evento de la WWE, Otis y Asuka fueron los protagonistas de la noche pues fueron los que consiguieron quedarse con el maletín, que les asegura una oportunidad titular en el momento que crean conveniente.

