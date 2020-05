Otis, el señor Money in the Bank, quiere canjear el maletín por los campeonatos en parejas

Money in the Bank 2020 se realizó en las instalaciones del Performance Center. En la pelea estelar, Otis fue la sorpresa del evento y se quedó con el maletín. El integrante de Heavy Machinery no subió por las escaleras, pero de casualidad se quedó con el trofeo.

El 'señor dinero en el banco' tiene la oportunidad de disputar un encuentro titular. Otis indicó que le gustaría canjear el maletín por el campeonato en parejas de SmackDown, que en la actualidad lo tienen The New Day.

En una entrevista, Otis indicó que su intención es tener una oportunidad por el campeonato de parejas. Estas declaraciones dejó sorprendido al universo y considera que debe recapacitar en sus decisiones.

"Si gano el maletín desafiaremos a los campeones por parejas. No creo que haya una regla sobre qué títulos desafiar, por lo que vamos a competir por los títulos de parejas, eso es lo que sucederá... si puedo subir por esa escalera", declaró Otis a Digital Spy.

En SmackDown se conocerá el futuro de Otis. El nuevo señor Money in the Bank puede retar a cualquier campeón de la WWE y convertirse en la figura de la empresa.

Money in the Bank 2020 | Resultados

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino: Otis se quedó con el maletín

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino: Asuka se quedó con el maletín

Campeonato de WWE: Drew McIntyre ganó a Seth Rollins

Campeonato Universal de WWE: Braun Strowman se quedó con el campeonato tras vencer a Bray Wyatt

Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley ganó a Tamina

Campeonato por parejas de SmackDown: The New Day retienen el campeonato

R-Truth perdió contra Bobby Lashley

Kick-Off Show: Jeff Hardy superó a Cesaro