WWE RAW EN VIVO con Edge y Rany Orton: post Money in the Bank 2020

WWE RAW EN VIVO Fox Sports 2 EN DIRECTO | Este lunes 11 de mayo desde las 7.00 p.m. (hora peruana) se realizará un nuevo show de la marca roja. Como todas las semanas, Performance Center es el escenario que albergará las peleas de las superestrellas. Puedes seguir las incidencias en directo por Líbero.pe.

WWE RAW EN VIVO | Minuto a Minuto

Sigue las incidencias de RAW

Bobby Lashley vs Humberto Carrillo

Victoria para Bobby Lasley

- Humberto Carrillo saborea la victoria, pero Bobby lo sorprende con una llave

¡¡Con la silla!! Bobby es atacado por humberto Carillo

Patadas y afuera del ring, Bobby domina la pelea

Humberto Carillo intenta esquivar los ataques de Bobby

- Bobby ataca con puños a Humberto Carrillo

La pelea es sin descalificación

Becky Lynch abandona la WWE

- Becky Lynch anuncia que será mamá

- Asuka es la nueva campeona de RAW

- Entre lagrimas, Becky Lynch anuncia que no puede pelear en RAW y deja su título a disposición

WWE RAW

Tras su pelea en WrestleMania 36, Edge y Randy Orton estarán presentes en RAW y hablarán sobre los nuevos retos para su carrera deportiva. Transcendió que la 'Superestrella categoría R' estaría buscando una oportunidad por el título de la WWE.

Por su parte, Randy Orton comentará lo que significó para él perder ante su 'amigo' en WrestleMania 36. La víbora propuso a Edge volver a formar equipo, pero después lo traicionó cuando estaba a punto de aceptar su propuesta.

Money in the Bank 2020 fue el trapolín que necesitaba Asuka para ingresar al radar de Becky Lynch. La 'emperatriz del mañana' tendrá un careo con 'The Man'.

Finalmente, conoceremos el estado de salud de Rey Mysterio y Aleister Black. Ambos luchadores fueron lanzados desde la azotea del Performance Center por Baron Corbin.

WWE RAW: horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (11 de mayo)

En qué canales ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica