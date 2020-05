WWE: Becky Lynch anunció que será mamá y dejó su título a disposición [VIDEO]

Becky Lynch sorprendió al universo tras anunciar que se tiene que alejar de la WWE por un tiempo indefinido. Entre lágrimas, 'The Man' agradeció a los fanáticos por su apoyo y reveló que será mamá.

En Money in the Bank 2020, Asuka se quedó con el maletín. Becky felicitó a la luchadora y le dijo que es la nueva campeona de la división femenina de RAW.

"Gracias a todos. Me voy a alejar por un tiempo indefinido. Llegué acá con miedo, pero ustedes me recibieron con los brazos abiertos y me apoyaron en todo momento. Por eso quiero compartir ese momento con ustedes", indicó Becky Lynch.

Como se sabe, Becky es la actual pareja de Seth Rollins. Ambos peleadores anunciaron que tenían planes de contraer matrimonio después de WrestleMania 36, pero la pandemia del coronavirus obligó a suspender la boda.

Sus compañeros de RAW felicitaron a Becky por el anuncio y le desearon suerte en su nueva faceta. Una noticia que conmocionó al universo que inspiró a The Man a convertirse en la imagen de la WWE.