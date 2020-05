Brodie Lee ataca a la WWE: "He sido un animal enjaulado durante mucho tiempo"

La WWE no pasa por un buen momento creativo. El universo está inconforme por la calidad de las historias que presenta la empresa de Vince McMahon. Brodie Lee, figura de AEW, habló sobre sus futuros planes y el reto deportivo que debe afrontar en la nueva compañía de lucha libre.

Llegar a All Elite Wrestling no fue difícil. Su buena relación con los directivos y Cody facilitaron las negociaciones. Brodie Lee lamentó que la WWE no le permitió tener el control creativo de su personaje. El luchador indicó que en AEW es él realmente y tiene preparado una serie de sorpresas para los fanáticos.

"Cuando hice mi presentación pregunté que qué tenía que decir y ellos me dijeron que era mi momento y que dijera lo que quisiera. Entonces pensé que mi paso por WWE, aunque tuvo cosas muy buenas, también me quitó la libertad creativa que tanto me gusta. He sido un animal enjaulado durante mucho tiempo", indicó el luchador para talkSPORT.

"Otro ejemplo fue la semana pasada. Fue la primera vez que hablé en un micrófono en vivo durante más de 10 segundos en los últimos ocho años porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo en WWE. Aquí se demuestra quien tiene libertad y quien no", arremetió.

Double or Nothing se realizará el 23 de mayo. Brodie Lee indicó que la AEW viene preparando una noche mágica para sus fanáticos y será un evento que marcará el regreso de importantes figuras.