► Ver Fox Sports 2 EN VIVO WWE RAW: Sigue las incidencias de la marca roja

WWE RAW EN VIVO | Este lunes 18 de mayo se realizará desde las 7.00 p.m. un nuevo episodio de la marca roja. El evento de la lucha libre se realizará en Performance Center. Puedes seguir EN DIRECTO por FOX Sports 2. Además, Líbero.pe. te llevará las incidencias de las peleas.

WWE RAW EN VIVO | MINUTO A MINUTO

Sigue las incidencias de Monday Night RAW:

Drew Mclntyre vs King Corbin

- ¡¡Claymore!! Victoria para el campeón de la WWE

- Seis metros bajo tierra, Drew Mclntyre se salva por poquito

- ¡Por poquitooooo! Se salva el king

- Rompe espina dorla, Corbin lo sufre

- ¡Vuela por los cielos! Cabezazo del campeón

- El rey cerca de la victoria

- El 'King' le brinda un codazo a a Drew

- Baron Corbin ataca con fuerza a Drew Mclntyre

- Comienza la pelea de marca contra el marca

- Bobby Lashley le indica que observará la pelea de Drew Mclntyre y pondrá su mano en el título de la WWE

- ¡¡Sorpresa de la noche!! Bobby Lashley y MVP en escena

Empieza la pelea estelar de la noche

Aleister Black vs Buddy Murphy

- Seth Rollins adopta a Murphy como su nuevo discípulo

- Murphy se une y ataca a Aleister Black

- Austin Theory ataca a Seth Rollins y la contiende termina por descalificación

- Con la mirada, Seth Rollins ordena a Austin atacar a Aleister Black

- Seth Rollins le brinda su mando, Austin acepta

- Seth Rollins se da cuenta que Austin sigue tirado y se acerca

- Aleister busca la 'Masa negra' pero Murphy lo esquiva

- Aleister comienza con un armdrag y luego le da patadas en el pecho a Buddy en el ringside.

Kevin Owens y Apollo Crews vs Angel Garza y Andrade

- La pelea finaliza, Andrade ataca a Austin y Angel Garza aprovecha para golpear a su excompañero. Theory es tirado a una esquina con las sillas, se rompió el trío.

- Victoria para el equipo de Kevin Owens y Apollo Crews

- Garza recibe un puñete de Austin Theory y Apollo aprovecha para aplicar sitout powerbomb.

- Owens se logra liberar y aplica a un dropkick a Garza y brinda el relevo a Apollo

- Ingresa Garza y aplica una Dropkick y llave al hombro

- Kevin Owens ataca con un chop a Andrade, quien responde con un codazo al mentón.

El Show de KO

- Sorpresa, Apollo Crews se recuperó de su lesión y ataca a Andrade

- Kevin Owens presenta a sus invitados: Angel Garza, Andrade y Austin Theory con Zelina Vega

Kevin Owens regresa la ring y explica que se ausencia se debe a que se lesionó en WrestleMania 36

Natalya vs Shayna Baszler

- Natalya se rinde y Shayna Baszler se queda con la victoria

- Shayna la traba las piernas para patear al mentón y realiza Kirifuda Clutch

- Natalya logra liberarse y sorprende con un francotirador

- Shayna ataca con una llave al talón, para luego patea el pecho de Natalya

- Natalya sorprende y ataca a Shayna

- Contienda por sumisión

Título de parejas de la división femenina de RAW: Alexa Bliss y Nikki Cross vs The IIconics

- El árbitro decide suspender la pelea y las campeonas retienen el título

- Peyton corta la cuenta y ataca sin para a Alexa

- Billie aprovecha y brinda un big boot a Nikki.

- Alexa logra sacar del ring a Peyton

- Alexa brinda un Slam a Peyton

- Alexa golpea con un codazo a Billie y la saca del ring

- Comienza la pelea por el título femenino en parejas de RAW

Bobby Lashley vs R- Truth

- Bobby Lashley se queda con la victoria por sumisión

- R- Truth no aguanta la llave y se rinde

- Bombazo de Bobby Lashley y lo sufre R-Truth

- En ring, Bobby lo ataca con una patada

- Lashley lo golpea y lo tira sobre el esquinero

- R- Truth se escapa del ring e invoca a su primo

Asuka y Kairi Sane

- Nia Jax se retira del ring

- Asuka ataca a Nia Jax con patadas

- Nia Jax es la invitada no deseada en la fiesta

- Kairi Sane presentó a Asuka como la nueva campeona de RAW

Charlotte Flair vs Ruby Riott

- Victoria para Charlotte Flair por sumisión

¡¡Figura 4!! Ruby Riott no aguanta y se rinde

La Reina y Campeona de #WWENXT @MsCharlotteWWE 👑 sigue visitando todas las marcas y hoy en #WWERaw se enfrenta a @RubyRiottWWE pic.twitter.com/oaqsvkHmu9 — WWE Español (@wweespanol) May 19, 2020

- La reina se recupera y ataca a Ruby Riott

- DDT de Ruby Riott, Charlotte indefensa

- Ruby aprovecha y ataca a Charlotte

- Ruby esquiva y Charlotte se lastima la mano con el esquinero

- ¡Machetazo! lo sufre el cuerpo de Ruby Riott

- Charlotte Flair domina la pelea gracias a su fuerza

- Ruby Riott ingresa al ring

- La campeona de NXT en RAW

Humberto Carrillo vs Murphy

- Cuenta de tres y victoria para Murphy

- Murphy le brinda una patada al rostro de Humberto Carrillo

Lo que pasó con @reymysterio no puede quedar en vano y @humberto_wwe busca vengarlo en #WWERaw 💢👊 pic.twitter.com/i6N1ci6Pr7 — WWE Español (@wweespanol) May 19, 2020

- Carrillo se sale con un jawbreaker, para luego esquivar una patada al talón

- Murphy se lanza desde la tercera cuerda

- Humberto cae de parado luego de una catapulta. Aplica una scissor kick y va la tercera cuerda.

- Comienza la primera batalla de la noche

Seth Rollins

- Ingresa Humberto Carrillo e intenta pegar a Seth Rollins. El 'Mesias' indica que no está vestido para la ocasión pero Murphy se puede enfrentar a él

El Mesías @WWERollins asegura que lo que pasó con @reymysterio fue un mal necesario y que no tienen nada que agradecerle‼🤬💥 pic.twitter.com/Uf7hDbBFBd — WWE Español (@wweespanol) May 19, 2020

- "Vi la luz gracias a Rey Mysterio. Rey 'de nada'. Tu sacrificio me permitió encontrar el camino"

Edge en RAW

- Edge aceptó el reto de Randy Orton y pelearán el lucha clásica en Backlash

- "En el 2004 te vencí por el campeonato Intercontinental. Tú no amas este deporte, como lo amo yo. Tuve que luchar 9 años para regresar"

- Edge a Randy Orton: "Tú eres la persona más talentosa, pero esa es la vida que te dieron, tu plan alterno"

Randy Orton

- La segunda sorpresa de la noche, Edge en RAW

- "Edge, yo vi en tus ojos duda. Tuviste miedo, sin esa pasión no eres nada. Me tienes miedo"

- "En WrestleMania 36, Edge fue el último hombre, pero no el mejor atleta. Yo soy el mejor hombre"

- ¡Sorpresa! Randy Orton en RAW para hablar sobre su reto a Edge en lucha clásico

- Comienza RAW con un vídeo emotivo sobre el anunció del embarazó de Becky Lynch

WWE RAW

Drew McIntyre defenderá el título mundial de la WWE con Baron Corbin. El 'king' representará a SmackDown e intentará llevar el campeonato a la marca azul. Una pelea de fuerzas parejas, porque ambos luchadores se conocen y formaron equipo.

El campeón indicó que se siente tranquilo y su objetivo es mantener el título para celebrar con el universo. Baron Corbin quiere lograr una victoria que le permita convertirse en la nueva cara de la empresa y escalar a lo más alto de su carrera.

Seth Rollins se pronunciará tras el incidente contra Rey Mysterio. El 'Mesías' no tomó bien la noticia de que será papá y empezó a atacar al luchador mexicano. Según el reporte de la WWE, el exganador de la batalla real terminó con la ceja rota.

Becky Lynch entregó su título femenino de RAW a Asuka. 'The Man' tuvo que abandonar por su embarazo. La ganadora de Money in the Bank 2020 se pronunciará sobre los últimos acontecimientos de su carrera.

The Viking Raiders tendrán una pelea con los campeones en pareja de RAW, Street Profits. Tras su enfrentamiento de que el equipo acierta en insertar más canastas, los monarcas deberán demostrar que son los mejores de la marca roja.

Alexa Bliss y Nikki Cross defenderán el Campeonato femenino por parejas de WWE ante The IIconics. El equipo de las australianas regresaron a la empresa de lucha libre y superaron a la campeona en una pelea reñida.

