Muere Hana Kimura, estrella de Netflix y luchadora de Stardom, a los 22 años

Hana Kimura, una luchadora japonesa de Stardom Wrestling, falleció en la madrugada de este último sábado 23 de mayo, según ha podido confirmar la empresa de lucha en un comunicado emitido en Twitter. Kimura, de 22 años, mostró signos de depresión luego de recibir ciberacoso masivo por su participación en el reality de Netflix, Terrace House.

A pesar de que no se conoce con exactitud las causas de su muerte, la Policía sospecha de un aparente caso de suicido. Las evidencias marcan el último viernes 22, cuando Hana Kimura publicó imágenes de autolesiones en Twitter junto a unos mensajes que decían: "Ya no quiero ser humano. Esta era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, me encantan ustedes. Adiós".

Luego de los comentarios que se vieron de Kimura en la mencionada red social, diversos fans y amigos expresaron su preocupación por la luchadora de Stardom. Sin embargo, horas después, la misma compañía daba a informar del deceso de la conocida luchadora.

“Lamentamos reportar el fallecimiento de Hana Kimura. Pedimos respeto y tiempo para que sus cercanos puedan procesar lo ocurrido, así como también sus oraciones para todos ellos. Agradecemos su apoyo en estos momentos tan difíciles”, es lo que se leyó en el Twitter oficial de Stardom.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time.