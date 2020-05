El fin de una era: WWE anunció ceremonia de retiro de Rey Mysterio [FOTO]

Este último lunes se llevó a cabo el Monday Night Raw de la WWE en Estados Unidos. Sin embargo, durante el desarrollo del evento, se dio una noticia que entristeció a más de un seguidor de la WWE: el legendario Rey Mysterio no seguirá más en la compañía al anunciarse su retiro.

Además, para aquellos que no pudieron ver el Monday Night Raw o no estuvieron atentos, la WWE volvió a resaltar el retiro de Rey Mysterio, a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje.

“Última hora: La próxima semana en WWE Raw, Rey Mysterio tendrá su ceremonia de retiro”, es lo que se lee en el Twitter oficial de la compañía. La publicación va en compañía de una imagen del luchador mexicano-estadounidense.

Cabe mencionar que, en los últimos días, Rey Mysterio venía generando preocupación entre sus fans debido a que en el Monday Night Raw del pasado 11 de mayo, el luchador sufrió una herida de gravedad.

Resulta que en su pelea con Seth Rollis, Mysterio tuvo un fuerte golpe en uno de sus ojos, producto del impacto contra la esquina de uno de los escalones metálicos que hay debajo del ring. Incluso, se le vio mucha sangre en su rostro.

Ello generó que los fans de la WWE se preocuparan al no ver a Rey Mysterio en el último Monday Night Raw. Sin embargo, se informó que su no participación tuvo que ver con que su contrato no fue renovado por lo que su era en la compañía, llegó a su fin.

Rey Mysterio revolucionó la WWE

El nombre del nacido en San Diego, California, es Oscar Gutiérrez Rubio y decidió hacerse llamar Rey Mysterio en honor a su tío Rey Mysterio Sr, quien le enseñó todo lo que sabe cuando apenas era un joven muchacho.

A lo largo de su carrera como luchador, pasó por varias empresas de lucha libre firmando contrato con la WWE en el 2002, saltando a la fama por sus espectaculares maniobras en el aire.

¿Cuándo es el retiro de Rey Mysterio en la WWE?

El retiro de Rey Mysterio en la WWE se realizará el próximo lunes en el Monday Night Raw.