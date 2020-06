WWE NXT TakeOver In Your House: Io Shirai es la nueva campeona mundial

Una noche de sorpresas. Io Shirai venció a Charlotte Flair y Rhea Ripley en una triple amenaza. La peleadora asiática es la nueva campeona mundial de la división femenina de NXT. Una jornada que se robó los aplausos del universo y recordó los primeros ppv de la WWE.

La 'Reina' intentó jugar con la psicología de sus rivales, pero la fuerza de Ripley y la habilidad de Io Shira fueron puntos claves en la contienda. Flair no cumplió su palabra y perdió el título que ganó en WrestleMania 36.

Por su parte, Finn Bálor, una de las estrellas que regresó a su casa, tendrá una oportunidad por el título de NXT. El príncipe venció a Damian Priest en una emocionante lucha.

Adan Cole sigue demostrando su hegemonía en NXT. Tras un año de ganar su título, logró vencer a The Velveteen Dream en una pelea Backlot Brawl. Finalmente, Tommaso Ciampa perdió contra Karrion Kross en una emocionante lucha.

WE NXT TakeOver: In Your House | Resumen

- Revisa el resumen de NXT TakeOver: In Your House

Campeonato de mujeres de NXT: Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai

- ¡¡Sorpresa!! Io Shirai es la nueva reina de NXT

- Cuenta de tres y victoria para Io Shirai

- Cae al cuerpo de Rhea Ripley

- Mortal de Io Shirai

- Lanza al cuerpo de Ripley y figura ocho

- ¡¡Con el palo!! Flair ataca a las retadores

- Cuenta en dos, Shirai salva a la 'Reina'

- Ripley realiza embestida callejera a Charlotte Flair

- La 'Reina' castiga con patadas a Io Shirai

- Desde lo más alto, Shirai realiza un plancha y lastima a sus dos rivales

- Flair y Ripley en lucha callejera

- Con la escenografía, Flair ataca a Io Shirai

- Buscaba figura ocho, pero Ripley interrumpe para atacar a la campeona

-¡Por poquitooooo! Charlotte Flair casi se queda con la victoria

- Patada de Rhea Ripley al cuerpo de Io Shirai

- Candado, Flair lo sufre

- Io Shirai casi logra la victoria

- Mortal atrás por parte de charlotte Flair, pero no hay nadie en casa

- Lanza doble por parte de Charlotte Flair

- Las botas al rostro de Charlotte Flair, cuente en dos por parte de Io shirai

- Se libera, Shirai logra liberarse

- ¡¡Cangrejo!! Charlotte Flair somete a Shirai

- Mortal, pero Lo Shirai no encuentra a Charlotte Flair

- Con Io Shirai, Charlotte Flair castigando a la retadora

- Con la rejas, Charlotte castiga a Io Shirai y Rhea Ripley

- ¡Se unen! Rhea Ripley y Lo Shirai atacan a Charlotte Flair

- Machetazos, la 'Reina' castiga a Charlotte Flair

- Lo Shirai sorprende a la 'Reina'

- Charlotte regresa al ring y castiga con patadas a Rhea Ripley

- Charlotte Flair se sale del ring y dice a las retadores que peleen entre ellas

- Comienza la pelea

- Presentación clásico

- Charlotte Flair defenderá su título femenino

- Por el título femenino NXT

Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross c/ Scarlett

- ¡Al país de los sueños! Karrion Kross superó a Tommaso Ciampa

- La Chaqueta de Kross, Tommaso se puede rendir

- Dos rodillazos a la cabeza de Kross

- DDT, pero Kross se niega caer

- Machetazos de Tommaso, reacciona y manda patadas voladoras a Kross

- Lazo y lo sufre Tommaso Ciampa

- Rodillas al rostro de Ciampa

- Karrion Kross ataca con suplex a Ciampa

- Karrios Kross golpea la cabeza de Ciampa

- Patadas al cuerpo de Karrios Kross

- Karrion Kross se libera

- Ciampa busca DDT

- Pelea a una caída

Backlot Brawl por el Campeonato de NXT: Adam Cole (c) vs. The Velveteen Dream

- Cuenta de tres y victoria para Adam cole

- Super rana, el cuerpo del retador cae en las silla

- ¡Golpe bajo! El campeón lastima a su rival

- Desde los cielos, Cole recibe un duro golpe pero sobrevive la cuenta

- ¡¡Por pocoo!! Cole se salva de la cuenta de tres

- El artista de la tortura aparece y lastima a los amigos de Cole

- El campeón cae en el carro, está lastimado en el brazo

- En la escalera

- Pero los amigos de Cole aparecen para apoyar al campeón

- El retador se sube a unas escaleras

- Velveteen sorprende al campeón

- Cole intenta golpear con patadas al retador

- Patadas al rostro, Adam Cole dominando la pelea

- Con el extintor, Cole lastima a su rival

- Con el bote de basura, Adam Cole se esconde de su rival

- Velveteen lastima al campeón con puños y patadas

- Velveteen Dream destruye el carro de Cole

- Cole escapa con el título de NXT

- Patadas al rostro, Cole lastima al retador

- The Velveteen Dream sorprende con navaja para comenzar

- Comienza la pelea por el título de NXT

Campeonato Norteamericano de NXT: Keith Lee (c) vs. Johnny Gargano

- Dos bombazos de Keith Lee y se queda con la victoria

- Superbombazo de Lee

- Dos patadas a la cabeza y Lee aguanta

- Patadas a la cabeza, Lee resiste la cuenta

- DDT y la cuenta a dos

- ¡¡Con la llave!! Gargano lastima los ojos de de Lee

- ¡Con el red de protección! Lee lanza el cuerpo de Gargano y lo manda por el público, estrellas de NXT

- Tornado DDT , Gargano por poco se queda con la victoria

- ¡1,2 y por poquitoo! Lee se salva de la cuenta de tres

- Cabeza al cuerpo de Gargano

- Patadas al rostro del campeón

- ¡¡Por poquitooo!! Gargano logra liberarse de la llave y casi se queda con la victoria

- ¡¡Palanca al brazo!! Gargano cerca de la victoria, Lee logra liberarse con su fuerza

- Engancha a Lee a Gargano, pero Johnny se libera lastimando los dedos al campeón

- Garra, Lee por poco se queda con la victoria

- Keith Lee agarra la mano de Gargano y le manda un puñete

- ¡¡No lo suelta!! Gargano sometiendo a su rival a puros puños

- Cuenta de dos, Johnny Gargano por poco se queda con la victoria

- Patadas al rostro de Johnny

- Llave, Gargano busca la sumisión y título Norteamericano de NXT

- Con las cuerdas, Gargano lastima la mano de Lee

- Piquetes al rostro, Gargano dominando la pelea

- Puños al cuerpo de Lee. Gargano encontró los espacios

- Manos blancas, Gargano sorprende a su rival

- Gargano corre a la escenografía, pero Lee lo alcanza y golpea

- Gargano es azotado con golpes de Lee

- Lee intenta lastimar a Gargano con la escalera, pero el retador se logra liberar

- Johnny Gargano logra liberarse de la fuerza de Keith Lee

- Comienza la pelea por el título Norteamericano de NXT

Finn Bálor vs. Damian Priest

- Salto y patadas voladoras, Finn Bálor ganó a Damian Priest

- Finn logra liberarse y lastima a Priest con la escalera

- ¡¡NOOOOO!! Priest buscaba el crucifijo para lastimar a Bálor con la escalera

- ¡Por poquitooo! Finn Bálor se salva

- Garra contralona de Damian

- Ahora sí, Finn se preparada para las patadas al centro del pecho

- Patadas giratorias de Damian Priest, Finn lo revierte

- Damian busca la garra, Finn lo revierte, espalda planas

- ¡Por poquitoooooo! se salva de Damian

- Combinación de golpes y chalaca, Finn Bálor en su mejor momento

- ¡Especialidad de la casa! Patadas al pecho de Damian

- Con la rejas, Finn golpea sin piedad a Damian

- ¡¡Machetazo!! Finn Bálor empieza a crecer en la lucha

- Puños al aire, Finn empieza a volar

- Rompe quijadas, Finn se libera

- Candado al centro del ring, Finn Balor se libera

- Codazos al cuerpo de Finn Bálor

- Finn Bálor no encuentra el camino

- ¡NOOO! Damian Golpea con el filo del ring a Finn

- Comenzó la pelea

- No espero, Finn Bálor sorprende a Priest con patadas dobles.

- El ganador de la contienda tendrá una oportunidad por el título de NXT

- Finn Bálor encontró su lugar en el mundo y quiere sacar de su camino a Damian Priest

- Comienza la segunda pelea de la noche

Mia Yim, Tegan Nox y Shotzi Blackheart vs. Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel González

- Cuenta de tres y victoria para el equipo de Mia Yim, Tegan Nox y Shotzi

- Rodilla de Dakota a Dakota

- ¡¡Noooo!! Raquel golpeó a su compañera

- Relevo, Raquel González ingresa al ring

- ¡Hermoso! Suplex dragon de Mia Yim, Candice se slava en la cuenta de dos

- Rekevo e ingresa Dakota, quien se burla de su rival

- Dakota Kai y Shotzi en el ring

- Candice casi se iba a rendir, pero su compañera la salvó

- Shotzi toma impulso con la cuerda, pero Candice reacciona en la cuenta de dos

- Salto mortal de Raquel y todos caen al suelo

- Shotzi se impulsa con las cuerdas, peor Kai esquiva el ataque

- Empieza las acciones con pelea de esquinas.

- Con música y mucho color empieza NXT TakeOver: In Your House

- Comenzó el show de NXT

WWE NXT TakeOver: In Your House | Preshow

Sigue las incidencias del preshow de WWE NXT TakeOver: In Your House.

WWE NXT TakeOver: In Your House

La pelea principal del evento tendrá la lucha entre el campeón Adam Cole y The Velveteen Dream por el título mundial de NXT. No obstante, esta pelea tendrá un condimento especial ya que será un Backlot Brawl Match, por lo cual se espera que sea de un estilo cinematográfico, como fue el caso que protagonizaron The Undertaker y AJ Styles en WrestleMania.



Otra de las peleas más destacadas es la lucha que tendrá Charlotte, la hija de Ric Flair, que defenderá el Campeonato femenino de NXT frente a Rhea Ripley y Shirai. ¿Logrará celebrar al final?



Además, otro cinturón que estará en juego es el Campeonato Norteamericano de NXT, cuando Keith Lee y Johnny Gargano se vean las caras en el cuadrilátero en una pelea que, a nivel técnico, es de los que más expectativa genera en este evento.

Sin duda, una de las estrellas que también concita la atención es Finn Balor, que se enfrentará a Damian Priest en busca de una nueva victoria. ¿Sacará su lado 'heel'?

A continuación, conoce todos los detalles de WWE NXT TakeOver: In Your House, que será la antesala de WWE Backlash 2020.

Cartelera WWE NXT TakeOver: In Your House

Backlot Brawl por el Campeonato de NXT



1. Adam Cole (c) vs. The Velveteen Dream





Campeonato de mujeres de NXT



2. Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai





3. Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross c/ Scarlett



Campeonato Norteamericano de NXT



4. Keith Lee (c) vs. Johnny Gargano



5. Finn Bálor vs. Damian Priest





6. Mia Yim, Tegan Nox y Shotzi Blackheart vs. Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel González

¿Cuándo y a qué hora es WWE NXT TakeOver: In Your House?

La edición 2020 de WWE NXT TakeOver: In Your House se llevará a cabo en Florida este domingo 7 de junio.

Horarios en el mundo de WWE NXT TakeOver: In Your House

¿Dónde ver WWE NXT TakeOver: In Your House?

¿Cómo ver por INTERNET WWE NXT TakeOver: In Your House?

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

