Randy Orton quiere superar histórica lucha entre Undertaker y Shawn Michaels en Backlash contra Edge

Randy Orton y Edge se volverán a enfrentar en el evento estelar de Backlash 2020. La WWE calificó esta pelea como la mejor lucha de la historia. Diversas leyendas de la empresa de Vince McMahon hablaron sobre esta contienda y dieron su pronóstico sobre este clásico.

En más de 20 años de carrera, la 'víbora' ganó todos los campeonatos de la WWE y es seguro su ingreso al Salón de la Fama. Sin embargo, Randy Orton quiere regalar a sus seguidores la mejor pelea de la historia. El dueño del RKO sabe que Edge es el rival ideal para cumplir ese objetivo.

"Elegir la mejor lucha de la historia es subjetivo, hay quienes gustan de las luchas de escaleras, otros prefieren luchas a dos de tres caídas, todo depende del gusto de cada uno, pero si me preguntas a mí me quedo con Shawn Michaels y The Undertaker, es la que me viene a la mente siempre", indicó Randy Orton a MedioTiempo.