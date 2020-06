WWE Backlash 2020: Randy Orton ganó a Edge y es el 'mejor luchador de la historia'

WWE Backlash 2020 nos dejó grandes momentos para recordar. En el clásico de la lucha libre, Randy Orton ganó a Edge y demostró ser el mejor peleador de la empresa de Vince McMahon. La víbora utilizó su patada al cráneo y destrozó a la 'Superestrella categoría R' en un duelo que hizo vibrar al universo,

Randy Orton no se guardó nada y sorprendió con un pelegri. Edge respondió con el codazo del pueblo y su lanza. Sin embargo, la víbora se salvó de los castigos. RKO no fue el camino que necesitó el luchador norteamericano para conquistar la victoria.

Braun Strowman logró retener el título universal tras superar a The Miz y John Morrison. La estrella de Hollywood traicionó a su compañero y le costó la victoria. El Monstruo sigue gobernando en SmackDown y necesita buscar a un nuevo retador.

Otis estuvo viendo la pelea con su maletín Money in the Bank. "En cualquier momento me verán con el cinturón", indicó el luchador acompañado de Mandy Rose, su pareja.

Drew Mclntyre pudo superar a Bobby Lashley y retuvo su campeonato mundial de la WWE. Lana tuvo participación importante en la pelea e influyó en la derrota de su esposo.

WWE Backslash 2020 Resumen

Sigue EN VIVO WWE Backlash 2020 con las incidencias:

- Edge vs Randy

- Te lo dije, vete a casa con tus hijas. Yo soy mejor

Cuenta de tres y Randy Orton se queda con la victoria

- Patada al craneo

- ¡Por poquitoo! Randy Orton cerca de la victoria

- RKO de la nada

- Randy Orton alza las manos cuando la cuenta iba en dos

- La segunda lanza

- ¡¡¡Lanza!!! Edge cerca de la victoria

- Randy Orton se alista para aplicar la patada a la cabeza de Edge

- ¡Por poquitooo! Edge reacciona al último segundo

- RKO de la nada

- Guillotina de Edge y la cuenta en dos

- Cuenta en dos

- Edge aplica un homenaje a Orton

- ¡¡El lazo al estilo de la Roca!!

- Cuenta a dos

- ¡Pelegri! Randy Orton rinde un homenaje a Triple H

- Edge se castiga las costillas con la cuerda superiori

- ¡¡UFFFFF!! Edge por poco logra la victoria

- Edge logra esquivar el RKO

- DDT modificado de Randy Orton

- Sobre la cuerdas, Randy Orton laza a fuera del ring a Edge

- ¡Bombazo rompe espina! Randy Orton se salva

- Suplex y giro, la cuenta llega a dos, Randy casi logra la victoria

- Randy Orton invierte y la cuenta llega a dos

- Palanca al brazo de Edge

- Superplancha cruzada de Edge y la cuenta llega a dos

- Rodillazo y codazo y la cuenta llega a dos

- ¡Por poquitooooo! Randy Orton alzó las manos

- DDT de Edge

-Patadas a la zona media de Randy

- Ambos luchadores lastimados en el ring

- Enorme X en el ring

- Antebrazo de Randy

- ¡Cuenta en dos! Se salva Edge

- Superplex de Randy Orton desde la tercera cuerda

- El cuello, Randy ataca el cuello de Edge con las cuerdas

- Patadas voladoras de Randy

- Machetazos al pierno con palma abierta

- Machetazos al pecho de ambos luchadores

- Edge logro los tres amigos, gran movida de la estrella categoría R

- El tercer amigo no llego a la fiesta

- Suplex de Randy Orton, el segundo suplex

- Randy Orton frenó el ataque de Edge y le sigue lastimando

- Candado de Randy Orton a Edge

- Patadas a la piernas, Randy Orton ataca el cuerpo de Edge

- ¡¡Cuenta a dos!! Edge se salvo

- Randy Orton cubre a Edge

- Contra la mesa de transmisión, Randy Orton sigue humillando a Edge

- Con la escalera, Randy Orton sigue castigando el cuello de Edge

- Con la mesa de transmisión, Randy sigue lastimado a Edge

- Contra el filo de ring, plástico y escalera, Randy Orton lastima a Edge sin piedad

- Contra el plástico, Edge es lastimado por Randu

- Quebradora por parte de la víbora

- Patadas al cuerpo de Randy Orton

- Llave de rendición, Randy Orton logra tocar las sogas

- Desnucadora de Edge

- ¡Edge regresó a la WWE!

- Edge lastima la cabeza de Randy Orton

- Cabezazo de Edge y volando sobre el cielo, lastima a Randy Orton

"YOU STILL GOT IT!" 👏👏 👏👏👏

"YOU STILL GOT IT!" 👏👏 👏👏👏#WWEBacklash @EdgeRatedR pic.twitter.com/iKg9FXdoBL — WWE Universe (@WWEUniverse) June 15, 2020

- ¡¡Sobre las cuerdas!! Randy sale volando

- Edge intentaba atacar a Randy con las cuerdas

- Randy responde con tremendo pisoton al píe de Edge

- Randy engancha a Edge

- Palanca de Edge, Randy no se puede liberar

- Edge enganchó a Randy, busca la palanca al brazo

- Cuenta en dos, Randy se logra liberar

- Edge logra engañar a Orton y lo castiga con una patada

- Randy Orton demuestra su experiencia y hace caer al Edge, quien se sale del ring

- Orton demuestra que es muy veloz y se aleja del castigo de Edge

- Castigo a ras de la lona

- Orton se dio cuenta y Edge se lastima la cabeza con la lona

- Buena combinación de golpes por parte de Edge

- Orton lo ataca con la lona a Edge

- No se sueltan, prueban quien es más fuerte

- Empieza el clásico de la lucha libre

- Presentación de las reglas

- Presentación de lucha libre clásica

- Edge en el ring

- Edge hace su ingreso al ring

- En minutos comienza la mejor pelea de la historia de la lucha libre

Título de parejas de RAW: The Street Profits vs Viking Raiders

- Así terminó la historia, las figuras en el recipiente de basura

- Todos caen al recipiente de basura

- Angelo Dawkins es derribado a un recipiente de basura

- Desde el techo de un camión, las estrellas de la WWE empiezan a pelear

- Un nuevo ninja apareció y las estrellas de la WWE salen corriendo

- Lucha callejera: Las figuras de la WWE atacan a los motociclistas ninjas

- Ambos equipos llegan a un acuerdo, no se lastimarán hasta llegar al ring

- ¡¡NOO!! Montez Ford fue lastimado con la bola de bowling

- ¡Pobre Strowman! El carro del campeón universal fue destruido

- La pelea empieza desde la cochera

Campeonato de la WWE: Drew McIntyre vs Bobby Lashley

- Drew Mclntyre logra superar a Bobby Lashley

- Claymore y cuenta en tres

- Bobby se distrae

- Ingresa Lana al ring

- ¡¡Lanza!! Bobby y la cuenta en dos

- Super suplex de Drew a Bobby

- Al último segundo, Bobby toca la cuerda

- Martillo intervido, Drew revierte la llave

- Lashley no se rinde e intenta candado a tobillo

- Drew intentaba el lazo, pero Bobby aplica palanca al brazo

- Lo impacta contra la lona, la cuenta en dos. Drew casi logra la victoria

- Sobre su hombros, Drew carga a Bobby

- Bobby golpea con las cuerdas el rostro de Drew

- Rompe caras de Bobby, Drew se niega a perder

- Garra de Bobby y la cuenta a dos

- Drew se recupera y Bobby también se pone de pie

- Desde la tercera cuerda y lazo, Drew ataca a Bobby

- En el ring, Drew ataca con machetazo a Bobby

- Bobby intentó atacar con lanza a Drew, pero el campeón reacciona con suplex.

- Con la mesa de transmisión, Bobby ataca a Drew

- Con la red de protección, Drew sigue atacando a Bobby

- Sobre la cuerda, Drew lanza a Bobby

- La cuenta en dos, pero Lashley tomó control de la pelea.

- Suplex y cuenta olímpica por parte de Drew

- Patadas y puñetes, Bobby no suelta a Drew

- Suplex y la cuenta llega a dos

- Contra el esquinero, Bobby sigue atacando a Drew

- Empieza la pelea

- Bobby ataca a Drew y lo deja debilitado, aún no empieza la pelea

- Empieza una de los duelos más esperados de la noche

AJ Styles

- AJ Styles habla sobre su título Intercontinental

Campeonato Universal: Braun Strowman vs The Miz & John Morrison

- Braun Strowman retuvo su campeonato

- Bombazo de Strowman y la cuenta de tres

- La cuenta de dos y the Miz traiciona a Morrison

- Rompe craneos y patada de Morrison

- La cuenta en dos, se salva Strowman

- DDT con refuerzo

- ¡Que belleza! Morrison ataca a Strowman con patadas

- Miz también sufre ese destino

- Por las cuerdas, Strowman lanza a Morrison

- Strowman utiliza su fuerza para liberarse de la presión

- The Miz se lanza desde la tercera cuerda

- Morrison sorprende a Strowman con patadas

- Relevo, ingresa Morrison

- The Miz y Strowman inician las acciones

- Empieza la pelea

- Strowman ingresa al ring

- The Miz y Morrison presentan su nuevo éxito musical

Campeonato femenino de Raw: Asuka vs Nia Jax

- Asuka retiene el campeonato femenino de RAW

- Asuka sigue atacando a Nia Jax

- Asuka retiene el título

- Nia recibe la cuenta de diez afuera del ring

- Desde la tercera cuerda, Asuka lastima a Nia con la rodilla

- Suplex, Nia demuestra su fuerza

- Asuka intenta la palanca al brazo

- Nia utiliza su fuerza para lastimar a Asuka

- Comenzó la pelea

- Nia Jax ingresa al ring

Edge ya se encuentra en Performance Center

Edge llegó a Performance Center para su pelea contra Randy Orton

Jeff Hardy vs Sheamus

- Cuenta de tres y victoria para Sheamus

-¡¡¡ Patada!!! Sheamus sorprende a Hardy con su movimiento especial

50

- Sheamus se libera en la cuenta de dos

- Giro de destino

- Con la cuerda, Sheamus es golpeado

- Hardy se aferra a la cuerda

- ¡Machetazos! Sheamus ataca sien piedad a Hardy

- Sheamus intenta humillar a Hardy con su pasado

- Hardy logra tocar la cuerda

- Hardy se niega a rendirse

- Sheamus busca el trebol

- ¡Por poquitooooooo! Hardy se niega a perder y se salva del suplex de Sheamus

- Hardy empuja a Sheamus

- Patadas voladoras de Hardy

- Hardy buscaba giro de destino, peor Sheamus responde con paquetito

- Susurro en el viento, por poco Hardy se queda con la victoria

- Hardy lo esquiva

- Desde la tercera cuerda, sheamus se alista para atacar

- Lazo a cuello de Sheamus

- Suplex de Jeff

- Hardy empuja a Shemus, quien se golpea con la cuerda superior

- ¡Por poquitoooooo! cuenta a dos, Jeff se salva

- Superrodillazo de Sheamus

- Dormilona, sheamus quiere ganar la pelea por sumisión

- Cuenta a dos, se salva Jeff

- Lazo y rodilla a la espalda, Sheamus sigue atacando a Jeff Hardy

- Cojeando, Hardy no se recupera del golpe

- ¡Que golpe! Jeff Hardy es castigado fuertemente por Sheamus en la pierna derecha

- Patadas voladoras, Jeff manda a fuera del ring a Sheamus

- Sheamus empieza a utilizar su fuerza para marcar la diferencia

- Shemus responde con patadas

- Con la cuerda intermedia, Hardy presiona el cuello de Sheamus

- Pisotones a la pierna de Sheamus

- Hardy reacciona y con patadas ataca a Sheamus

- Sheamus rompe la ropa de Jeff

- Espaldas a la cuerda supeior, Sheamus ataca a Jeff Hardy

- Sheamus ataca a Hardy

- Comenzó la pelea

- Jeff Hardy ingresa al ring

- Un duelo personal

- Una pelea que va más allá del ring

Campeonatos femeninos en parejas: Bayley & Sasha Banks vs Alexa Bliss & Nikki Cross vs The IIconics (Peyton Royce y Billi Kay)

- Bayley y Sasha Banks retienen el campeonato

- Cuenta de tres y Sasha logra la victoria

- La jefa sorprende a Alexa y le realiza paquetito

- Alexa desde la tercera ataca con el 'giro de la dicha' Peyton

- Nikki y Alexa ataca a Peyton

- Peyton ataca a Nikki

- Castigo doble para la Jefa

- Cuenta en dos, Sasha evita que llegue a tres

- Alexa sorprende a Billi con patadas a la cara

- Billi intenta golpear a Sacha Banks pero la Jefa responde con crucifijo

- Paquetito de Alexa a Sacha

- Relevo ingresa Alexa Bliss, Billi Kay y Sasha Banks

- Nikki Cross, Bayley y Peyton Royce en el ring

- Comenzó WWE Backslash 2020

Kick Off de WWE Backslash 2020.

- Revive el Kick Off de WWE Backslash 2020.

- WWE Backslash comenzará oficialmente a las 6 p.m., pero el kick-off empezará a las 5 p.m.

¿En qué canal será transmitido Backlash 2020?

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network

WWE Backslash 2020 Previa

En WrestleMania 36, Edge y Randy Orton nos regalaron una de las mejores luchas de este 2020. El último hombre en pie fue la 'Superestrella de la categoría R', quien regresó a la WWE después de 10 años tras superar una complicada lesión. Sin embargo, la 'víbora' lo retó a un duelo mano a mano, una pelea clásica para definir quién es el mejor.

Dudando de sus habilidades, por el tiempo que estuvo alejado del ring, Edge aceptó el desafío de su amigo. En el último programa de RAW, el excampeón de la WWE fue entrevistado por Christian. Durante la conversación, el luchador indicó que no puede prometer una victoria, pero aseguró que dejará todo para demostrar que merece continuar en la empresa de Vicen McMahon.