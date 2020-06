The Undertaker se quiebra por primera vez delante de cámaras

Durante sus 30 años de carrera como luchador de la WWE, Mark Calaway —The Undertaker— mostró un profesionalismo a cabalidad y nunca rompió su personaje, el cual se caracteriza por su frialdad y oscuridad.

No obstante, siempre llega un momento en el que un luchador muestra su lado más humano y el 'Enterrador' no fue la excepción porque el último domingo, en el quinto capítulo de su documental, se quebró delante del mundo entero.

La razón de las lágrimas que derramó durante la entrevista fue más que suficiente para que todos sus fanáticos se pongan en su lugar y entiendan el dolor que sintió en ese momento.

The Undertaker confesó que antes de grabar la lucha de WrestleMania 36 ante AJ Styles se enteró que su hermano había fallecido víctima de un infarto, y no pudo despedirlo como se debe por la pandemia del coronavirus.

"Una sobrina me llamó y me comentó que su papá había sufrido un infarto. Le pregunté en qué hospital estaba internado y me respondió que no estaba en ninguno porque no sobrevivió", indicó el 'Hombre Muerto'.

Tras contar esa historia, el luchador de 55 años realizó un reflexión sobre la vida y la muerte. "Tuve que contarle lo que pasó a mi madre y a mis demás familiares y no pudimos despedirlo como se debe porque no se podían hacer funerales. Desde ahí me doy cuenta que quiero estar más tiempo con mi familia porque un día estamos vivos y mañana no sabemos", aseguró.

En el quinto episodio de este programa también reveló que no tiene ganas de regresar a un cuadrilátero, por lo que podría haber anunciado su retiro de los encordados.

Recuerda las cinco mejores luchas de The Undertaker en la WWE [VIDEO]

Luego de 30 años de exitosa carrera en la WWE, The Undertaker confesó en el último capitulo de su documental The last ride que no tiene ganas de volver al ring, por lo que estaría decretando su retiro de manera oficial.

A lo largo de sus innumerables combates, el 'Enterrador' siempre se ganó las palmas de los fanáticos de lucha libre del mundo, en especial cuando estas se realizaban en el evento principal de la empresa: WrestleMania.

Es por ello que en LÍBERO te mostramos cuáles han sido, para nosotros, las que posiblemente sean sus mejores luchas de toda la historia. Puedes verlas haciendo CLIC AQUÍ.