WWE RAW: Edge confirmó que se vengará de Randy Orton [RESUMEN]

WWE Monday Night RAW tuvo grandes contiendas. Edge apareció y confirmó que se retirará de la lucha libre. El excampeón de la WWE indicó que Randy Orton pagará por todos los ataques y que regresó el luchador que conquistó el universo.

La 'Superestrella categoría R' indicó que su llama revivió y volverá a la WWE para atacar a Randy Orton y a todos los luchadores que se interponen en su camino.

Randy Orton también se pronunció sobre su pelea contra Edge y señaló que se convirtió en el 'Asesino de leyenda'. Ric Flair lo coronó como el mejor luchador de la WWE. Sin embargo, Big Show apareció en la ceremonia y amenazó a la víbora.

Rey Mysterio apareció en RAW con su hijo Dominick y tuvo una pelea con Seth Rollins y sus discípulos. El luchador mexicano encontró aliados en Humberto Carrillo y Aleister Black. Este feudo tiene para varios capítulos y al parecer, el Mesías tiene una sorpresa para la leyenda de la lucha libre.

Finalmente, Asuka retuvo su título ante Charlotte Flair y enfrentará a Sasha Banks en Extreme Rules. La 'Jefa' quiere tener dos campeonatos, como Bayley, y dominar en la marca roja.

WWE RAW Resumen

Revisa el resumen del programa de lucha libre:

Rey Mysterio

- Black y Carillo salvan al hijo de Mysterio

- Peligro para Dominick, Seth Rollins apunto de lastimarlo

- Mysterio y Dominick quieren castigar la vista de Rollins

- Empieza la pelea

- Carrillo y Aleister Black ataca a Murphy y Austin Theory

- Seth Rollins acepta el reto y dice que va a sacrificar dos ojos

- "Así es como luce una familia, esta familia quiere pelear", la repuesta de Dominick.

- "No importa lo grande y fuerte que te pongas, siempre serás mi muchachito. Es hora que yo pelee por ti. Necesito hacerlo yo solo", las palabras de Seth Rollins

- "Aprendí aceptar eso hijo", las palabras de Mysterio a Seth Rollis

Campeonatos femeninos de WWE: Bayley y Sasha Banks vs The IIconics

- Asuka aceptó el reto

- Asuka es la elegida, Sasha pidió una oportunidad por el título de RAW

- Sasha pidió una oportunidad titular

- Llave de la 'Jefa' y victoria para las campeonas en pareja

- Bayley ataca a Cassie

- Los tres amigos, por parte de Sasha Banks

- Buena combinación de equipo por parte de The IIconics, Bayley al piso

- Bayley apoya a su amiga y ataca a Cassie

- ¡Por poquitoooo! Sasha alza los brazos a tiempo

- McKay soprende a Sasha y la taca con una patada a la cabeza

Ric Flair

- "Lo que te suceda ahora será tu culpa", Randy Orton se aleja del ring

- Randy Orton defiende a Ric Flair

- Big Show intenta atacar a Ric Flair

- Ingresa Big Show

- Randy Orton agradece a Ric Flair por sus palabras

- Ric Flair presenta a Randy Orton como el mejor luchador en la historia de la WWE

Natalya vs Liv Morgan

- Liv Morgan se rinde y victoria para Natalya

- Francotirador de Natalya

- Lana interrumpe el ataque de Liv

- Liv Morgan utiliza pinzas y Natalya se lastima la cabeza

- Natalya ataca a Liv Morogan con lazo al pecho

- Lana es la nueva manager de Natalya

- Natalya asegura que tiene un as bajo la manga

Edge

- Randy Orton responde a Edge: "A veces, ciegamente, salvajemente, para defender a mi familia, al universo. Voy hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir"

- "Randy, tú despertaste a la 'Superestrella categoría R', despertaste al diablo. Descansa en paz, Randy"

Esto va más allá del orgullo



La Víbora despertó a la Superestrella Clasificación 🅡 y la guerra entre @EdgeRatedR y @RandyOrton está lejos de terminarse #WWERaw pic.twitter.com/DjyKKSDgQ6 — WWE Español (@wweespanol) June 23, 2020

- "Atacaste a mi mejor amigo, un peleador que no estaba listo para un combate y lo pateas. Estoy agradecido, despertaste a un grado de mí que daría cualquier nivel lo que tengo. Ya no me importa ganar un combate de la lucha libre"

- "Eso no va a suceder después. Eso me demostró que necesito despertar algo de mí, cuando me golpeaste en la patada, entendí una cosa"

- "Vencerme a mi, significa mucho para ti, pero para mi, no significa nada"

- "No eres el mejor luchador del mundo, Randy. Me ganaste por un golpe bajo, muy bien"

- Edge responde a Randy Orton

Título de mujeres RAW: Charlotte Flair vs Asuka

- Asuka retiene su título de RAW

Ni el altercado con @NiaJaxWWE, ni el brazo lastimado evitaron la lucha entre @MsCharlotteWWE y @WWEAsuka por el Campeonato Femenino de #WWERaw



¿Quién saldrá con la victoria? 🤔 pic.twitter.com/Z5rHFzGVsS — WWE Español (@wweespanol) June 23, 2020

- Palanca al brazo, Charlotte no aguanta y se rinde

- Asuka agarra las cuerdas

- Patadas a la cara de Asuka, Charlotte cerca de la victoria

- Palanca al brazo, Charlotte intenta liberarse de la llave

- La plancha de Charlotte, no hay nadie en casa

- Patadas al cuerpo de Asuka

- Sin éxito, Asuka no pueda con la fuerza de Chalotte

- Charlotte en problemas, Asuka busca la palanca al brazo

- El bombazo Azuka

- Machetazo de piernas de Charlotte Flair

- Asuka trata de aprovechar el brazo lastimado de Charlotte para conseguir ventaja

- Charlotte no quiere suspender su pelea

Seth Rollins

- "Las leyendas no mueren, pero ustedes están jugando con el diablo. Ahora se atreverán a pagar las consecuencias", indicó Rollins.

- Seth Rollins tiene un mensaje para Rey Mysterio y Dominick

Título en parejas: The Viking Raiders vs Street Profits

- ¡Sorpresa! Angel Garza y Andrade atacan a los campeones

- Street Profits retienen su título en parejas

-¡Hermosa plancha sapo! de Montez para Ivar

- Lanza de Angelo Dawkins a Erik un suplex a Raiders Profits

- Montez utiliza su habilidad para esquivar el ataque de Ivar

- Angelo Dawkins no puede con la fuerza de su rival y por poco pierde la competencia

- Montez Ford le da el relevo a su compañero de equipo

- Street Profits se enfrentan a The Viking Raiders

- Comienza la pelea por el título en parejas de RAW

Charlotte Flair

- Charlotte Flair se lastima el brazo izquierdo

- Empiezan los golpes

-Nia responde a Charlotte

- Charlotte Flair le dice a Nia Jax que no tiene oportunidad para el título

R-Truth

- El campeón corre para defender su título

- ¡Sorpresa R-Truth! Asowa aparece entre los comentaristas

- R- Truth pide a Nia que se mueva del ring

- R-Truth en el ring para pelear por su título 24/7 contra Osawa

Nia Jax

- Nia no se mueve

- Nia Jax ingresa al ring y se sienta en una silla

Dolph Ziggler

- Drew Mclintyre le recuerda a Dolph sobre su fracaso en SmackDown

Tenemos la primer lucha anunciada para #ExtremeRules

- Ziggler pide a Drew una lucha titular por el campeonato de la WWE

Drew Mclntyre

- Tenemos pelea: Drew Mclntyre aceptó el reto de Ziggler para Extreme Rules

- ¡Sorpresa! Dolph Ziggler es nuevo integrante de RAW

- Drew Mclntyre habla sobre su defensa de título ante Bobby Lashley

- Comenzó el programa de lucha libre

WWE RAW

El 'Asesino de leyendas' estará en RAW para ser premiado por Ric Flair como el mejor luchador de la historia. Randy Orton ganó a Edge en Backlash 2020 y derrotó a Christian en una lucha sin contrato.

Pero las sorpresas no paran para la WWE. Edge confirmó que estará en el programa para celebrar los 22 años de su debut en RAW y brindará un anuncio oficial sobre su futuro. Como se recuerda, 'La Superestrella categoría R' fue sometido a una operación a los tríceps y el tiempo de recuperación será entre 4 a 8 meses.

Rey Mysterio regresará a la marca roja para enfrentar a Seth Rollins y defender el honor de su familia. El luchador mexicano estará acompañado de su hijo Dominick, quien en el último programa atacó a el 'Mesías' y sus discípulos, Murphy y Austin Theory,

Asuka se enfrentará a Charlotte Flair por el título femenino de RAW. The Queen tendrá una oportunidad titular para demostrar que es la mejor de todos los tiempos y los éxitos que conquistó es por su talento. Un duelo de pronóstico reservado que promete animar la noche.

