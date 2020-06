Luchador de AEW fue sancionado por polémico audio contra Sasha Banks

Los problemas en la lucha libre no tienen para cuando finalizar. El movimiento Speaking Out denunció a luchadores británicos de abuso, maltrato y violencia sexual. La WWE decidió investigar y determinó finalizar su relación laboral con Jack Gallagher.

AEW también decidió tomar cartas en el asunto y suspendió a Sammy Guevara por faltar el respeto a Sasha Banks, una de las figuras de la división femenina de la WWE. El 25 de enero de 2016, el luchador participó en el podcast The Whole F’n Show y tuvo una desafortunada frase en contra la jefa.

“Sasha Banks, oh dios mío. Cuando estaba en WWE la semana pasada, solo quería ir a violar a esa mujer”, mencionó Guevara en el programa. El clip se viralizó en las redes sociales y diversos usuarios pidieron a AEW de sancionar al luchador por su comportamiento.

Re-uploading this so as not to give the guy that focused on his fucking tryout instead of the fact that Sammy Guevara says he wanted to r*pe Sasha Banks any fucking clout or credit when he stayed quiet on this for 4 and a half years.

This is fucking disgusting. pic.twitter.com/dbG7QWErXB