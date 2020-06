WWE reporta varios casos de coronavirus: Renee Young confirmó que dio positivo

La WWE decidió que “el show debe continuar”, a pesar de que Estados Unidos se convirtió país con mayor número de contagios por coronavirus. Aunque, como medida de precaución, decidieron que los eventos semanales deban realizarse sin público, eso no ha evitado los contagios.

Así quedó evidenciado con la reciente revelación de Renee Young, una de las reconocidas comentaristas de la empresa de entretenimiento. A través de sus redes sociales, la figura de la WWE informó que contrajo la COVID-19, razón por la cual se alejará un tiempo de las pantallas.

“Hombre. Qué días. Mi show fue cancelado y contraje COVID. Usen sus mascarillas y lávense las manos. Manténganse seguros, todos”, indicó Renee Young. Esta noticia ha generado gran revuelo y la información que manejaba medios especializados, como Pro Wrestling Insider (PWI), podría confirmarse.

Desde hace unas semanas, este portal alertaba de la posibilidad de que algunos trabajadores de la WWE habían sido contagiados de coronavirus. A pesar de ello, la compañía especializada en la lucha libre mantuvo la información en reserva y tampoco se avizora la cancelación de sus grabaciones.

Sin embargo, para detectar nuevos casos y evitar un contagio masivo, el presidente de la WWE, Vince McMahon, ordenó que todos los trabajadores pasen por pruebas de detección. En este proceso serán incluidos los talentos del ring y quienes trabajan detrás de cámaras, en distintos puestos.

Las personas que tuvieron contacto reciente con Renee Young tendrán prioridad para los exámenes. En tanto, All Elite Wrestling (AEW), competencia de la WWE, decidió separar a Jon Moxley (Dean Ambrose), pareja de la comentarista, por precaución. No obstante, no se precisó si fue por conocer esta noticia.