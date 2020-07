WWE arremete contra Hugo Savinovich por su versión sobre incidente en Arabia: "Toda su historia es absurda"

Hugo Savinovich es recordado por su paso como comentarista de WWE haciendo dupla con Carlos Cabrera por varios años. En la actualidad se encuentra alejado de la empresa de Vince McMahon y en medio de un problema complicado con ellos, esto a raíz de una información que dio sobre el incidente que tuvo la compañía de lucha libre en su primer evento en Arabia Saudita.



En el medio en el cual colabora (Lucha Libre Online), el histórico comentarista afirmó que Vince McMahon sostuvo un altercado con Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia, debido a un retraso en el pago del evento, lo cual habría conllevado a que los luchadores sean retenidos "como rehenes".

WWE, por medio de su abogado Jerry McDevitt, se vio obligada a salir para referirse a esta versión luego de que un grupo de accionistas, quienes aseguran haber sufrido pérdidas de hasta 121 millones de dólares y por ello hayan demandado a la empresa por "ocultamiento de información".



"Toda su historia es absurda para cualquiera que realmente piense un poco, incluida la parte de los 200 a 500 millones (de deuda de Arabia con WWE). Él solo está tratando de obtener clickbait. No quiere ir a la corte porque tendría que revelar sus supuestas fuentes, si es que realmente existen, lo cual dudo", dijo inicialmente el letrado.

"El problema era una bomba de combustible en una de las alas. Pero eso no lo digo yo, también lo dice la declaración juramentada del director del avión chárter comercial, que estaba en Arabia Saudita, cuando sucedió todo esto, y establece que Arabia Saudita no tuvo nada que ver con el problema del avión", agregó.



Luego de ello, aseguró que Savinovich realiza mal periodismo y que recibió dinero para soltar la información en su medio web.

Savinovich se pronuncia

Al respecto, el comentarista no tuvo reparos en responderle al abogado de WWE.

"Mi reputación en el negocio de la lucha libre es muy alta. Comencé a los 14 años y he hecho todo: escritor, productor, luchador, comentarista. Me apego a lo que dije: los luchadores de la WWE fueron secuestrados en Arabia Saudita. Eso es lo que me dijeron mis fuentes. No necesito dinero, yo no necesito la atención de los fanáticos, es una cosa muy triste que WWE y su abogado intenten humillarme y desacreditar mi historia", sentenció.