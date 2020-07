WWE: superestrella Tegan Nox hace público su lesbianismo con foto en Instagram con su novia

La superestrella de la WWE, Tegan Nox, hace público su lesbianismo con una fotografía junto a su novia. La peleadora que pertenece a la división NXT escribió en su cuenta de Instagram: "La vida es buena". Asimismo, agregó corazones con los colores LGTBIQ.

Los seguidores se mostraron muy felices. "Estoy muy contento por ti", "Yo soy tu fanático número uno y me alegra mucho por ti" o "Ambas se ven muy lindas juntas. Les deseo que el amor siempre reine", son algunos de los comentarios.

Tegan Nox firmó contrato con la mencionada compañía de lucha en 2017 y ella junto a Rhea Ripley fueron parte de los muchos luchadores de NXT que invadieron el programa Smackdown en 2019 para desafiando a Mandy Rose y Sonya Deville en una lucha en equipos. La primeras saldrían victoriosas.

Justamente, Sonya Deville fue la primera superestrella lesbiana en la empresa de Vince McMahon "Creo que la comunidad LGBTIQ está emocionada de tener a una persona en la WWE que les pueda representar", explicó para el diario "The Sun".

"Tenía miedo de ser quien era. Hace sólo cuatro años que me miro como soy. Antes no era abiertamente gay. Tenía miedo de ser quien era. Hace solo cuatro años que me miro a mí mismo, no era abiertamente gay. Ni siquiera estaba de acuerdo con decir la palabra gay", declaró a Fox News.