Charlize Theron abre las puertas a posible aparición en WWE: "¿Cuándo y dónde?" [VIDEO]

La WWE ha sido el escenario para que diferentes estrellas tengan apariciones en la lucha libre de entretenimiento. Desde Arnold Schwarzenegger hasta Donad Trump han tenido su presencia en la empresa de Vince McMahon y, al parecer, pronto se unirá a esta fila la actriz Charlize Theron.



La actriz y modelo sudafricana participó de una conversación con Kofi Kingston recientemente en el marco de las actividades promocionales de la película 'The Old Guard'. Sin embargo, el luchador no pudo evitar tocar una posible presencia en el ring de Theron.

Kingston, quien es campeón de parejas en SmackDown con The New Day, elogió la capacidad de movimiento de Charlize Theron y le comentó que "podría una carrera o un futuro, si lo desea, como una superestrella de la WWE”.



“El hecho de que puedas replicar esos movimientos de forma tan natural, me encantaría verte cara a cara con un Becky Lynch o como un Sasha Banks o Bayley, o Charlotte (Flair). Siento que encajarías bien”, manifestó el actual campeón de parejas en la 'marca azul'.



La actriz -que tiene un premio Oscar en su haber- no esquivó la propuesta y tuvo una ágil respuesta: “Wow, ¿es una invitación? ¡Sí! ¿Cuándo y dónde?”, exclamó.

“Sé que estamos en una situación de crisis en este momento, así que no será pronto, ¡pero eso suena increíble! Y me patearán para que sea realmente entretenido para que todos lo vean porque soy una simple actriz. Pero eso sería muy divertido”, sentenció la actriz.





WWE celebra evento

De otro lado, es importante reordar que este domingo se celebrará el evento Extreme Rules 2020 en el WWE Performance Center en Orlando, Florida.