John Cena vs. CM Punk en Money in the Bank 2011: Revive una de las mejores luchas de la WWE [VIDEO]

Allá por el año 2011, CM Punk se encontraba over con la fanaticada de la WWE y había recibido un meritorio gran push, consiguiendo una oportunidad por el título máximo de la empresa, ostentado John Cena, quien era uno de los engreído de los jefes.

Sin embargo, este feudo, pactado para su final durante el PPV Money in the Bank, no fue uno normal ya que llevaba una gran historia que sirvió como condimentos para lograr que todo el Universo de la WWE se encuentre en el filo de sus asientos.

CM Punk terminaba su contrato esa noche y se había negado a renovar. En otras palabras, si él ganaba la pelea se llevaría el cinturón del título y podría ir a cualquier otra empresa de la competencia con él sobre su cintura.

Para evitar ello, el dueño de la WWE, Vince McMahon se involucró en la pelea y puso una estipulación adicional para meterle presión al vigente campeón: Si Jonh Cena perdía sería despedido de la empresa.

Con todos esos condimentos y la historia a flor de piel, ambos luchadores batallaron en el evento central de aquella noche, dejando varios spots que hicieron vibrar a todos en el coliseo y a los que vieron el espectáculo desde sus casas.

Además, este evento era realizado en Chicago, estado natal de CM Punk, por lo que tenía a todo el coliseo aplaudiéndolo y deseando que el ganador sea él.

Si bien Cena dominó casi todo el combate, hubo un momento en el que todo estaba decantado para CM Punk y apareció Vince Mc Mahon para frenar las acciones.

Debido a la distracción del natural de Chicago, Cena revirtió las acciones y pudo encerrar a su oponente en una llave de rendición. Ante ello, McMahon mandó a sonar la campana para recrear la 'Traición de Montreal' pero él lo evitó.

Inmediatamente después, CM Punk tomó la delantera, realizó su GTS y se llevó la cuenta de tres, ganando el título y marchándose con él mientras celebraba en el público son sus fanáticos.

Este combate tuvo una buena historia y mantuvo a todos expectantes. Además, la calidad luchística de ambos era innegable, por lo que esta pelea se convirtió en un clásico instantáneo y la crítica le dio una calificación de cinco estrellas.