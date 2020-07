WWE Extreme Rules 2020 [EN VIVO]: horarios, canales de transmisión y cartelera del “Show del Horror”

WWE Extreme Rules 2020 EN VIVO ONLINE este domingo 19 de julio se llevará a cabo el “Show del Horror” en Estados Unidos para alegría de todos los fanáticos de la lucha libre profesional.

La WWE no se detiene y ahora se viene con todo el WWE Extreme Rules, un evento de la empresa con el que buscará seguir cautivando a sus miles de fanáticos en todo el mundo desde sus casas al no poder haber presencia del público en las peleas por el coronavirus.

Luego del éxito de WrestleMania 36 y ‘Money in the Bank’, Extreme Rules 2020 promete un show imperdible. Además, también se confirmó que habrá tres presentaciones que tendrán efectos especiales.

También existirán esperados duelos como el de Braun Strowman vs Bray Wyatt en medio de un pantano, aunque no estará en disputa el Campeonato Universal. Sin embargo, el ex integrante de la familia Wyatt buscará el regreso de la oveja negra a su compañía.

Otra pelea que promete atraer toda la atención es la de Rey Misterio vs Seth Rollins en donde se ha catalogado la lucha entre ambos como la de “ojo por ojo”. La última de ellas será la de Sheamus vs Jeff Hardy.

Mañana en El Show de Horrores en #WWE #ExtremeRules @reymysterio enfrentará una lucha que marcará su vida 😱



Revive en #ClásicosEnEspañol su lucha contra Eddie Guerrero de #GAB 🇺🇸 2005 con los comentarios en español 👉 https://t.co/qszoI1EWvU 👈 pic.twitter.com/o6zd0wJ6jX — WWE Español (@wweespanol) July 18, 2020

A pesar de la polémica que levantó semanas atrás tocar el tema del alcoholismo, nuevamente se hará presente. Se confirmó que tanto Sheamus y Hardy aparecerán en una licorería que será el lugar donde se verán las caras.

WWE Extreme Rules 2020: peleas por los campeonatos

El duelo entre Drew McIntyre vs Dolph Ziggler será por el Campeonato de WWE, mientras que el de Asuka vs Sasha Banks por el Femenino de Raw. Finalmente, Bayley y Cross buscarán quedarse con el Campeonato de SmackDown.

Cartelera completa WWE Extreme Rules 2020

Campeonato de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

Campeonato Femenino de Raw: Asuka (c) vs. Sasha Banks

Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Nikki Cross (con Alexa Bliss)

Wyatt Swamp Fight: Braun Strowman vs. Bray Wyatt

Eye for Eye Match: Seth Rollins (con Murphy) vs. Rey Mysterio (con Dominik)

Campeonato de Estados Unidos: Apollo Crews vs. MVP

Bar Fight: Jeff Hardy vs. Sheamus

WWE Extreme Rules 2020: Horarios en Latinoamérica

México 6:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Chile 8:00 p .m.

Paraguay 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

¿En dónde ver WWE Extreme Rules 2020?

La transmisión estará a cargo de la WWE Network. La suscripción es de 10 dóalres mensuales. Además, Fox Action transmitirá el evento en todas las televisiones de esta parte del continente.