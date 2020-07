Rey Mysterio perdió un ojo tras su lucha ante Seth Rollins en Extreme Rules [VIDEO]

La lucha más extraña de Extreme Rules tuvo como resultado a Seth Rollins como ganador y a Rey Mysterio gritando de dolor sin un ojo pues lo perdió tal como se estipuló para terminar con la lucha.

Si bien fueron por escasos segundos, las cámaras de la WWE captaron el ojo salido de Rey Mysterio, por lo que se terminó la lucha de inmediato mientras Rollins vomitaba por ver lo que provocó.

Ver FOX Action EN VIVO WWE Extreme Rules 2020 EN DIRECTO Este domingo 19 de julio se realizará un nuevo ppv de la empresa más importante de la lucha libre. El Performance Center volverá a albergar este show, porque la pandemia del coronavirus no contará con público desde las 6.00 p.m. (hora peruana). Las peleas, algunas se realizarán tipo cinemartograficas, y puedes ver por WWE Network. Libero.pe te llevará las incidencias con el MINUTO A MINUTO con los mejores golpes.

- Seth Rollins ve lo que causó en su rival y vomita delante de todos.

