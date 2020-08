WWE confirma el regreso de Roman Reigns tras cinco meses de ausencia

Roman Reigns se ausentó de la WWE días antes de WrestleMania 36 donde no pudo enfrentarse ante Goldberg debido al temor que tenía de contagiarse del coronavirus puesto que él sufrió de leucemia y era considerado público en riesgo.

Tras cinco meses de ausencia, la empresa de Vince McMahon anunció mediante sus redes sociales que el exintegrante de The Shield aparecerá este martes en el programa R-Truth Game Show junto a Drave Marevick.

Asimismo, es importante mencionar que la compañía de lucha libre aún no ha confirma el regreso de 'The Big Dog' a los cuadriláteros, pero la presencia de él en el programa es una grata noticia con miras al futuro.

Get ready.#TheBigDog @WWERomanReigns and @WWEMaverick join @RonKillings on the next episode of The #RTruthGameShow dropping THIS TUESDAY! pic.twitter.com/g4jl0HMo9H