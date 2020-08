Seth Rollins venció a Dominik Mysterio tras una dura lucha callejera en SummerSlam 2020 [VIDEO]

Seth Rollins consigue una nueva victoria al obtener una cuenta de tres sobre Dominik Mysterio, quien tuvo un muy buen debut como estrella de la WWE pese a que se fue de SummerSlam con el polvo de la derrota.

Durante el combate, ambos luchadores usaron armas como palos de kendo, sillas, mesas y esposas, haciendo muy dinámica el show de principio a fin. Es más, Rey Mysterio y Murphy participaron también para darle un condimento especial a todo.

Eso sí, la mayor parte del combate fue de dominio de Seth Rollins, quien contaba con la ventaja de contar con mucha más experiencia a diferencia de Dominik.

Vale resaltar que Rey Mysterio terminó esposado a una cuerda y no pudo evitar que su hijo sea derrotado.

- Se cumplen las predicciones y Seth Rollins se convierte en el ganador tras un pizotón en el centro del ring.

- Dominik sorprende con un 619 a Rollins, pero este luego contraataca.

- Dominik golpea a Rollins, quien amanezó con golpear a su madre.

- Rollins y Murphy esposan a Rey Mysterio en una cuerda.

- Murphy se mete e intenta sacarle el ojo a Dominik, pero Rey Mysterio lo defiende.

- La madre de Dominik Mysterio quiere meterse a defender a su hijo.

- Los palos de kendo sirven en estos momento como arma principal de ataque para Seth Rollins.

- Rollins atacó con un fuerte 'bombazo' que deja mal posicionado a Dominik.

- Dominik realiza una plancha sapito y luego hace una cobertura que solo llega a dos.

- ¡Increíble! Dominik Mysterio rompe la mesa con el cuerpo de Seth Rollins desde la tercera cuerda.

- Se arma una mesa dentro del ring

- Rey Mysterio amenaza con entrar al ring, pero su hijo se lo niega.

- Rollins empieza a tacar a su oponente con un palo de kendo, tal como lo hizo en RAW.

- El debutante realiza un pin, pero la cuenta solo llega a dos.

- Dominik usa un palo de kendo en contra de Rollins.

- Dominik contraataca con una zancadilla a Rollins sobre el filo de una mesa metálica.

- Pese a que está luciendo muy mal en el combate, Dominik le ruega a su padre que no intervenga.

- Rollins vuelve a tomar ventaja mientras se va burlando de su oponente.

- Murphy le alcanza un palo de kendo a Rollins, pero Dominik se escapa.

- El hijo de Rey Mysterio sorprende con una hábiles movidas para emparejas las acciones.

- Rollins aprovecha su experiencia para dominar las acciones ante un tímido Dominik Msyterio.

- Empieza la lucha.

- Dominik Mysterio entra al escenario junto a su padre.

A moment they'll remember forever. @reymysterio leads his son @35_Dominik to the ring for the very first time at #SummerSlam ! pic.twitter.com/z4beJOaVeZ

- Seth Rollins hace su ingreso al ring acompañado de Murphy.

Does @WWERollins have the best #SummerSlam fashion game though? pic.twitter.com/8fn18i28Ie

- Dominik le ha pedido a su padre que no interrumpa su combate pese a que ofreció darle su ayuda.

"You need to let me handle this on my own ... Promise me that you're not gonna get involved." - @35_Dominik to @reymysterio #SummerSlam pic.twitter.com/7t4hwg3UV1