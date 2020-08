WWE SummerSlam 2020 EN VIVO [ONLINE vía Fox Action] cartelera y horarios del show con público virtual

WWE SummerSlam 2020 EN VIVO HOY vía FOX ACTION desde el Amway Center de Orlando (Florida) se realizará uno de los eventos más importante de WWE en la temporada. Serán ocho peleas con los títulos más importantes de Raw y SmackDown en juego y que tendrá un ingrediente particular: la presencia de público virtual por primera vez en casi 5 meses en la empresa. No te pierdas todos los detalles e incidencias EN DIRECTO a través de Líbero.

Tras varios meses acobijado en el Performance Center, la WWE da un paso adelante y cambia de locación para SummerSlam 2020, el cual tendrá fanáticos de forma virtual. La primera prueba del "ThunderDome" fue en la más reciente edición de SmackDown y fue satisfactoria, por lo cual existe expectativa por cómo lucirá el coliseo.

Será una edición especial de SummerSlam, con un KickOff con mayor duración también: dos horas en lugar de la tradicional hora de antesala. Y, sin duda, el evento pay per view aguarda más enigmas, como adelantó el vicepresidente ejecutivo de WWE, Kevin Dunn, en una entrevista con Sports Illustrated. "SummerSlam es un PPV importante, y habrá muchas sorpresas".

Entre las peleas más destacadas de esta edición de SummerSlam 2020 se encuentra la lucha por el Campeonato Mundial de WWE entre Drew McIntyre y Randy Orton. El gladiador escocés tendrá una nueva prueba de fuego en un evento, aunque esta vez ante el 'Asesino de Leyendas'. ¿Logrará retenerlo?



Otra pelea que sobresale girará en torno a Rey Mysterio. Su hijo, Dominik Mysterio, buscará vengar a su padre cuando enfrente a Seth Rollins en un duelo bajo el formato 'Street Fight'. ¿Vencerá en su primera pelea de PPV?

Por su parte, Asuka tendrá dos opciones para salir con algún título en SummerSlam 2020. La nipona se medirá primero ante Bayley por el Campeonato de mujeres de SmackDown y luego luchará ante Sasha Banks por el Campeonato de Mujeres de Raw. ¿Saldrá victoriosa y con dos cinturones a continuación.

Cartelera de SummerSlam 2020

A continuación, conoce toda la cartelera y las peleas que tendrán lugar en WWE SummerSlam 2020.

1. Campeonato Mundial de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

2. Campeonato Universal

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

3. Campeonato de mujeres RAW

Sasha Banks (c) vs. Asuka

4. Campeonato de mujeres SmackDown

Bayley (c) vs. Asuka

5. Campeonato de Estados Unidos

Apollo Crews (c) vs. MVP

6. Campeonato de parejas de Raw

The Street Profits (c) vs. Andrade y Angel Garza

7. Street Fight

Seth Rollins vs. Dominik Mysterio

8. Pelea sin descalificación (La que pierde dejará la WWE)

Mandy Rose vs. Sonya Deville

¿A qué hora es WWE SummerSlam 2020?

Revisar los horarios tanto para KickOff como para toda la cartelera de WWE SummerSlam 2020.

Perú: 4:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Ecuador: 4:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Colombia: 4:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Estados Unidos: 4:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

México: 3:00 p. m. (KickOFF); 5:00 p. m. (Main Event)

Argentina: 6:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Chile: 6:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Paraguay: 6:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Uruguay: 6:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Venezuela: 5:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

Bolivia: 5:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

España: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Italia: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Alemania: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Inglaterra: 10:00 p. m. (KickOFF); 11:00 p. m. (Main Event)

¿Qué canal transmite WWE SummerSlam 2020?

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE SummerSlam 2020?

Para no perderte el evento SummerSlam 2020 puede seguirlo por Internet a través de la aplicación FOX Play o WWE Network.

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.