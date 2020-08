Drew McIntyre vence a Randy Orton y retiene su título de la WWE en SummerSlam [VIDEO]

La lucha entre Drew McIntrye y Randy Orton estaba prevista para ser una de las más intensas de SummerSlam y no decepcionó pues ambos mostraron lo mejor de sí aunque la forma en la que el escocés retuvo el título de la WWE sorprendió a propios y extraños.

Cuando las acciones estaban en su auge, Drew McIntyre realizó una 'tablita marina' para hacer un pin y conseguir la cuenta de tres, reteniendo el título de la WWE, el cual consiguió en WrestleMania 36.

Drew McIntyre vs. Randy Orton: EN VIVO por SummerSlam

- Drew McIntyre sorprende con una tabla marina y gana el combate.

MCINTYRE RETIENE EL TÍTULO



El campeón de #WWExFOX venció a La Víbra, Randy Orton y consiguió una contundente victoria. pic.twitter.com/07Hv5ddu1v — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 24, 2020

- El campeón invierte todo y conecta un bombazo.

- McIntyre no puede reincorporarse y planifica una patada al cráneo.

- Ahora sí, Orton realiza un Apron DDT y se alista para intentar conseguir el triunfo a base de un RKO que no llegó.

- Orton intentó hacer un Apron DDT pero el campeón de la WWE lo evita y conecta un cabezazo

- Drew McIntyre vuelve a apoderarse del dominio del combate.

- Gracias a unos piquetes a los ojos, Orton logra salirse de la llave.

- Contra todo pronóstico, McIntyre revierte las acciones e intenta ganar con una llave de rendición de propiedad de Ric Flair.

- Randy Orton parece haber controlado a Drew McIntyre a base de candados en el centro del ring.

- Las acciones son llevadas a afuera del ring y Orton estrella a su rival en la mesa de comentaristas.

MUY RÁPIDO empieza La Víbora...



No te canses @RandyOrton antes de tiempo... #SummerSlam pic.twitter.com/0cDyjUnncq — WWE Español (@wweespanol) August 24, 2020

- Ahora es el escocés quien toma el protagonismo del combate.

- Drew McIntyre parece frustrarse ante las movidas desesperantes de Orton.

- Randy Orton lleva una ligera ventaja, pero no conectó su RKO.

- Randy Orton sale del ring para desesperar a su rival.

- Empieza la lucha.

- Drew McIntyre hace su entrada portando el cinturón de la WWE.

- Orton es el primero en ingresar.

- Ambos luchadores se preparan para salir al ring.

Previa de Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

FOX Action EN VIVO WWE SummerSlam 2020 | Este domingo 23 de agosto, el Amway Center de Orlando se vestirá de gala para albergar el 'Evento Más Caliente del Verano', el cual tendrá como evento principal la lucha entre Drew McIntyre y Randy Orton por el título de la WWE.

Drew McIntyre, quien ganó el máximo campeonato en la compañía en WrestleMania 36 tras vencer a Brock Lesnar, ha defendido de forma exitosa su título en cada oportunidad, pero los expertos consideran que Randy Orton será su contendiente más fuerte desde entonces.

Si bien el escocés no es una estrella reconocida por sus años en la WWE, desde que marcó su regreso ha ido posicionándose como un luchador de la cartelera principal y ahora solo tiene como objetivo mantener su título y poner en su sitio a un rival que osó de tener una mala conducta en los últimos episodios de RAW.

Randy Orton este año ha sacado al fresco su personaje de 'Asesino de Leyendas', agrediendo a varias estrellas retiradas de la compañía, tales como Ric Flair y Shawn Michaels en las dos últimas semanas.

Además, el luchador de 40 años aseguró que este año ha hecho muchas cosas y ahora desea un nuevo título mundial, el cual sería el número 14 si es que lo consigue.

WrestleMania moments are nice to reminisce about but #SummerSlam is my show. I have an #RKO for every claymore you try.



And the best part? #YoullNeverSeeItComing — Randy Orton (@RandyOrton) August 23, 2020

Es preciso señalar que este evento albergará público, pero de forma virtual ya que, por la pandemia, la WWE optó por no incluir a fanáticos presenciales en las grabaciones de sus shows. Esa modalidad ha sido bautizada como 'ThunderDome'.

WWE SummerSlam: Cartelera y peleas confirmadas del evento

De momento han sido confirmadas ocho peleas para este evento.

Apollo Crews (c) vs. MVP - Pelea por el Campeonato de los Estados Unidos (Kickoff).

Mandy Rose vs. Sonya Deville - Pelea sin descalificación, en la que la perdedora se va de la WWE.

Bayley (c) vs. Asuka - Pelea por el Campeonato Femenino de SmackDown.

Sasha Banks (c) vs. Asuka - Pelea por el Campeonato Femenino de RAW.

The Street Profits (c) vs. Andrade & Angel Garza - Pelea por el Campeonato en Parejas de RAW

Dominik Mysterio vs. Seth Rollins - Pelea Callejera

Braun Strowman (c) vs. 'The Fiend' Bray Wyatt - Pelea por el Campeonato Universal, en la que las caídas valen en cualquier sitio.

Drew McIntery vs. Randy Orton - Pelea por el título de la WWE.

¿A qué hora es WWE SummerSlam 2020?

Revisa los horarios de SummerSlam 2020

Perú: 5:00 p. m. (Kickoff); 6:00 p. m.

Ecuador: 5:00 p. m. (Kickoff); 6:00 p. m.

Colombia: 5:00 p. m. (Kickoff); 6:00 p. m.

México: 4:00 p. m. (Kickoff); 5:00 p. m.

Argentina: 7:00 p. m. (Kickoff); 8:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m. (Kickoff); 8:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m. (Kickoff); 8:00 p. m.

Uruguay: 7:00 p. m. (Kickoff); 8:00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m. (Kickoff); 7:00 p. m.

Bolivia: 6:00 p. m. (Kickoff); 7:00 p. m.

¿Qué canal transmite WWE SummerSlam 2020?

Perú: FOX Action y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action y WWE Network.

Colombia: FOX Action y WWE Network.

Ecuador: FOX Action y WWE Network.

México: FOX Action y WWE Network.

Argentina: FOX Action y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action y WWE Network.

Paraguay: FOX Action y WWE Network.

Venezuela: FOX Action y WWE Network.

Bolivia: FOX Action y WWE Network.

Ver SummerSlam por WWE Network

WWE Network es un servicio de transmisión de contenido exclusivo de esta compañía de lucha libre. En su plataforma alberga todos los combates televisados de la WWE, incluyendo eventos de la década de los 90'. Además, existe una variedad de programas creados para ser transmitidos allí.

La principal características de este servicio es la transmisión en vivo de los PPV como SummerSlam. El pago mensual de este servicio es de 9.99 dólares pero para nuevos sucriptores es gratis el primer mes.

¿Cómo seguir SummerSlam 2020 por internet?

Para el mejor minuto a minuto EN VIVO de este evento de la WWE, puedes entrar a la página web de Líbero.