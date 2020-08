WWE Payback 2020 [EN VIVO] cartelera, horarios y canales TV del evento de lucha libre

WWE Payback 2020 EN VIVO HOY este domingo 30 de agosto se celebra el primer evento tras SummerSlam con WWE Payback 2020, el cual se desarrollará en el Amway Center, de Orlando. Sigue el 'KickOff' y desde las 6 p.m. (hora peruana) todas las incidencias y resultados con Libero.pe.

Sin duda, el estelar será la pelea por el Campeonato Universal. 'The Fiend' expondrá su título en una triple amenaza contra Braun Strowman y Roman Reigns, quien regresó en SummerSlam tras varios meses de ausencia. The Big Dog" reapareció por todo lo alto la semana y se ha asociado con Paul Heyman, con lo cual buscará ahora recuperar el cinturón de SmackDown.

Otro de los combates que llama la atención será la defensa que tengan Bayley y Sasha Banks de sus cinturones de pareja de Raw ante Shayna Baszler y Nia Jax. Sin duda, será una pelea gravitante en la cual las actuales campeonas vienen con roces y esta lucha podría terminar por sentenciar su amistad.

En tanto, un combate que atraerá la atención de Latinoamérica será la que protagonicen Rey Mysterio y su hijo Dominik. Ambos intentarán buscar la revancha frente a Retribution (Seth Rollins y Murphy). ¿Lograrán conseguir un triunfo finalmente desde la familia Mysterio?

Además, es importante señalar que Payback 2020 también se disputará con público virtual, aunque con mayores restricciones de WWE ante los mensajes de los hinchas. Así, volveremos a ver el ThunderDome en el recinto.

Cartelera oficial de WWE Payback 2020

Revisa la cartelera con todas las peleas que habrá en WWE Payback 2020.

1. Pelea por el Campeonato Universal de la WWE (Triple amenaza sin restricciones)

"The Fiend" Bray Wyatt (c) vs Roman Reigns (con Paul Heyman) vs Braun Strowman

2. Pelea por el Campeonato de parejas de mujeres de la WWE

Bayley y Sasha Banks (c) vs Shayna Baszler y Nia Jax

3. Campeonato de Estados Unidos de la WWE

Apollo Crews (c) vs Bobby Lashley

4. Pelea individual

Keith Lee vs Randy Orton

5. Pelea en parejas

Dominik Mysterio y Rey Mysterio vs Seth Rollins y Murphy

6. Pelea individual

Matt Riddle vs King Corbin

7. Pelea individual

Big E vs. Sheamus

8. Pelea individual en Kick Off

The Riott Squad (Liv Morgan y Ruby Riott) vs The IIconic

¿A qué hora es WWE Payback 2020?

Revisar los horarios tanto para KickOff como para toda la cartelera de WWE Payback 2020.

Perú: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Ecuador: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Colombia: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

México: 4:00 p. m. (KickOFF); 5:00 p. m. (Main Event)

Argentina: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Chile: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Paraguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Uruguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Venezuela: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

Bolivia: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

España: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)

Italia: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)

Alemania: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)

Inglaterra: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. (Main Event)

¿Qué canal transmite WWE Payback 2020?

A continuación te llevamos los canales para ver WWE Payback 2020.

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE Payback 2020?

Para no perderte el evento Payback 2020 puedes revisarlo por Internet por medio de la aplicación FOX Play o WWE Network.

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión online de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.