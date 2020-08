WWE Payback [EN VIVO]: Rey Mysterio & Dominik vs. Seth Rollins & Murphy

WWE Payback EN VIVO por WWE Network y Fox Action | Desde los últimos meses, Rey Mysterio se ha envuelto en una tensa y extrema rivalidad con Seth Rollins, en la que también están incluidos Dominik y Murphy, apoyando a sus respectivos aliados.

Este feudo tendrá un nuevo capítulo en el PPV Payback pues se confirmó una pelea por parejas entre Rey Mysterio & Dominik vs. Seth Rollins & Murphy, con la que podría generar un desenlace para esta rivalidad, aunque todo dependerá de los creativos de la WWE.

Todo empezó cuando Rollins lesionó del ojo al enmascarado, quien quiso cobrar venganza en Extreme Rules, pero el tiro le salió por la culata pues él terminó con el ojo fuera de su órbita en dicho combate.

Desde entonces Dominik Mysterio quiso vengar a su padre y se metió en una rivalidad con 'El Mesías de los Lunes por la Noche'. Para mala suerte suya, tuvo un combate sin reglas en SummerSlam para lograr su cometido y lo perdió.

Al día siguiente, en RAW, se planteó una lucha entre Rey Mysterio & Dominik vs. Seth Rollins & Murphy, la cual no terminó debido a la intromición de 'The Retributión', grupo que ha causado mucho desorden en toda la WWE.

WWE Payback 2020: Cartelera oficial

La empresa de Vince Mc Mahon ha preparado siete combates para el evento y ayer, sábado, confirmó que habrá una en el Kickoff.

The Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs. The IIconics (Billie Kay& Peyton Royce) (Kickoff).

Big E vs. Sheamus.

Matt Riddle vs. King Corbin.

Apollo Crews (c) vs. Bobby Lashley (Pelea por el Campeonato de los Estados Unidos).

Rey Mysterio & Dominik vs. Seth Rollins & Murphy.

Bayley (c) & Sasha Banks (c) vs. Shayna Baszler & Nia Jax.

Keith Lee vs. Randy Orton.

'The Fiend' Bray Wyatt (c) vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns (Triple amenaza sin barreras por el Campeonato Universal).

Horario de WWE Payback 2020

Perú 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Chile 7:00 p. m.

México 6:00 p. m.

Paraguay 7:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Puerto Rico 7:00 p.m.

Panamá: 6:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (del lunes)

WWE Payback 2020: fecha y lugar del evento

La edición 2020 de WWE Payback se realizará el domingo 30 de agosto en el WWE ThunderDome, armado en el Amway Center de Orlando.

¿Cómo ver en vivo WWE Payback 2020?

En algunos países, existen cnales que transmitirán en directo dicho evento, además de la WWE Network.

Perú: FOX Action y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action y WWE Network.

Colombia: FOX Action y WWE Network.

Ecuador: FOX Action y WWE Network.

México: FOX Action y WWE Network.

Argentina: FOX Action y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action y WWE Network.

Paraguay: FOX Action y WWE Network.

Venezuela: FOX Action y WWE Network.

Bolivia: FOX Action y WWE Network

Ver WWE Payback 2020 por internet

A través de la página web de Líbero podrás seguir todas las incidencias de este evento de lucha libre, incluyendo el kickoff.

WWE Netork EN VIVO

Este plataforma de streaming contiene todo el contenido de los programas de esta empresa, así como material exclusivo. Sin embargo, su atracción principal es la posibilidad de ver los PPV en vivo.

Su costo es de $9.99 al mes pero si eres suscriptor nuevo los 30 primeros días son gratis como prueba.