WWE RAW EN VIVO FOX SPORTS 2 sigue las incidencias en directo de la marca roja

WWE RAW EN VIVO | Este lunes 21 de septiembre se emitirá el episodio número 1421 de Monday Night RAW en el Amway Center de Orlanrdo, Florida. desde las 19:00 horas (Perú) y será transmitido EN DIRECTO vía FOX Sports 2 y WWE Network. En el último show previo a Clash of Champions se conocerá el rumbo que tomarán las superestrellas de la lucha libre. Libero.pe te llevará el MINUTO A MINUTO con lo mejor del programa.

Seth Rollins y Murphy vs Dominik Mysterio y Humberto Carrillo vs Andrade y Angel Garza

- Cuenta de tres y victoria para el equipo de Andrade y Angel Garza

- Angel Garza tiene el relevo y le realiza un bombazo a Murphy

- Murphy es atacado por Andrade

- Seth Rollins abandona a Murphy

- Por los cielos, Dominik y Carrillo vuelan para atacar a Andrade y Murphy

- Carrillo se luce y le da el relevo a Dominik

- Carrillo y Murphy se enfrentan

- Carrillo, Murphy y Angel inician las acciones

- El ganador de la triple amenaza tendrá una oportunidad por el título en parejas de RAW

- La primera pelea de la noche: Retribution es retado por el negocio de lastimar

- MVP y el negocio de lastimar sale en escena para atacar a Retribution

- Retribution en escena y confirman que firmaron contrato con la WWE

- Comenzó el show de la marca roja

Esta noche se conocerá la cartelera de Clash of Champions, ppv donde se ponen en juego todos los títulos de la empresa de lucha libre. Drew McIntyre se recuperó de su lesión y se enfrentará a Keith Lee. Si el excampeón NXT North American logra conseguir la victoria tendrá una oportunidad titular por el título de la WWE.

Siempre y cuando Randy Orton no se logre recuperar. 'The Viper' fue atacado por Drew Mclntyre con tres Claymore. Hasta el momento, la WWE no informó sobre el estado de salud del luchador y solo indicaron que hay una gran posibilidad de que no llegue a su pelea en Clash of Champions.

Una triple amenaza de equipos para conocer el retador por el título de parejas de RAW. Dominik Mysterio tendrá que olvidar su rivalidad con Seth Rollins y hará equipo con Humberto Carrillo. Por su parte, Murphy intentará recuperar la confianza del Mesías. Finalmente, Andrade y Angel Garza completan la nómina de la pelea.

En RAW Underground, Braun Strowman tendrá una dura pelea con Dabba-Kato. Un duelo de pronóstico reservado entre los dos luchadores más fuertes de la WWE y que promete cautivar al universo.

WWE RAW: horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (15 de setiembre)

En qué canales ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica