WWE Clash of Champions 2020: cartelera, horarios y canales para ver el evento de lucha libre [FOTOS]

Este domingo, WWE celebrará una nueva edición de un evento de lucha libre con Clash of Champions 2020, el cual se celebrará en el Amway Center de Orlando. A continuación, revisa la cartelera completa del PPV hasta el momento.

Como es usual, el evento tendrá peleas por los títulos tanto de las marcas Raw como SmackDown. Así, veremos como los campeones Drew McIntyre y Roman Reigns pondrá en juego tanto el Campeonato de WWE como el Campeonato Universal ante Randy Orton y Jey Uso, respectivamente.

Además, los títulos femeninos también estarán en juego cuando Bayley y Asuka defiendan ante Nikki Cross y Zelina Vega los campeonatos de SmackDown y de Raw, respectivamente.

Otra pelea que brilla por su estipulación será el Ladder Match por el Campeonato Intercontinental de WWE, en el cual Jeff Hardy buscará defender el cinturón frente a AJ Styles y Sami Zayn.



En total, serán 9 peleas confirmadas se disputarán en Clash of Champions 2020, siendo una de éstas la que tenga lugar en el KickOff.

Cartelera Actualizada WWE Clash of Champions 2020

Ambulance Match por el Campeonato de WWE



Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

Campeonato Universal de WWE



Roman Reigns (c) vs. Jey Uso



Campeonato de Mujeres de SmackDown



Bayley (c) vs. Nikki Cross



Campeonato de Estados Unidos de WWE



Bobby Lashley (c) vs. Apollo Crews



Ladder Match por el Campeonato Intercontinental de WWE



Jeff Hardy (c) vs. AJ Styles vs. Sami Zayn



Campeonatos por Parejas de RAW



Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Andrade y Angel Garza



Campeonatos por Parejas de SmackDown



Cesaro y Shinsuke Nakamura (c) vs. Lucha House Party



Campeonatos de Mujeres por Parejas de WWE



Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. The Riott Squad (Ruby Riott y Liv Morgan)



Kickoff Show - Campeonato de Mujeres de RAW



Asuka vs Zelina Vega

¿A qué hora es WWE Clash Of Champions 2020?

Revisar los horarios tanto para KickOff como para toda la cartelera de WWE Clash of Champions 2020.

Perú: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



Ecuador: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



Colombia: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



Estados Unidos: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



México: 4:00 p. m. (KickOFF); 5:00 p. m. (Main Event)



Argentina: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Chile: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Paraguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Uruguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Venezuela: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)



Bolivia: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)



España: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)



Italia: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)



Alemania: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)



Inglaterra: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. (Main Event)

¿Qué canal transmite WWE Clash of Champions 2020?

A continuación te llevamos los canales para ver WWE Clash of Champions 2020.

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



España: GOL y WWE Network.



Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Estados Unidos: WWE Network.



Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.