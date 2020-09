WWE: ‘Road Warrior Animal’ falleció a los 60 años [FOTO]

El mundo de la WWE está de luto. Este miércoles se informó del deceso de Joe Laurinaitis, más conocido como ‘Road Warrior Animal’, quien es considerado una leyenda de la lucha libre profesional.

Fueron los luchadores Hulk Hogan y Tommy Dreamer los que dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales. En cuestión de segundos, sus publicaciones tuvieron miles de comentarios en donde los seguidores de ‘Road Warrior Animal’ dejaron sus condolencias.

“RIP Animal, te amo hermano mío, sé que tú y Hawk tienen muchos asuntos pendientes de los que ocuparse. Dios apresure y bendiga a su hermosa familia”, escribió Hogan en su cuenta oficial de Twitter.

RIP Animal,love you my brother, I know you and Hawk have a lot of unfinished business to take care of! God speed and blessings to your beautiful family,one love4Life. HH

Por su parte, Dreamer también envió su sentido mensaje lamentando la partida del excampeón en parejas de la WWE: “Mi amigo 'Road Warrior Animal' ha fallecido”, adjuntando una foto que generó varias reacciones.

Horas después, la misma WWE se pronunció sobre lo acontecido. “Con su pintura facial intimidante, atuendos cubiertos con púas de metal y una impresionante variedad de movimientos de poder, el dúo capturó títulos y destruyó oponentes dondequiera que deambularan.", señaló la empresa más importante de la lucha libre.

At this time, we would like to confirm the passing of Joseph Laurinaitis aka Road Warrior Animal at the age of 60. The family is planning to release a statement later today. At this time we ask for you to keep everyone in your thoughts and prayers. #OhWhatARush