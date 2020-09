WWE Clash of Champions 2020 EN VIVO Roman Reigns vs Jey Uso: horario y canales para ver evento

WWE Clash of Champions 2020 EN VIVO Este domingo 27 de septiembre se realizará un nuevo evento de lucha libre donde se pondrá en juego todos los títulos de la WWE. Roman Reigns defenderá el título universal ante su primo Jey Uso, una pelea donde intentarán demostrar quien es el mejor de su familia. El ppv comienza a las 18:00 horas en el ThunderDome de Amway Center y será transmitido EN DIRECTO vía Fox Action y WWE Network. Además, Líbero. pe te llevará el MINUTO A MINUTO y las incidencias de las peleas.

Roman Reigns regresó a la WWE con la obligación de recuperar su patio y demostrar porque es el rostro de la empresa. El 'Big Dog' se unió a Paul Heyman, representante de Brock Lesnar, y recuperó el título Universal.

En el último programa de SmackDown, Roman se enfrentó a su primo Jey Uso. El campeón Universal le recordó que ser el número uno de la WWE no es una tarea fácil. El integrante de The Uso no se amilanó ante la amenaza del excampeón mundial y le dijo que en Clash of Champions saldrá con el título.

Randy Orton tendrá una segunda oportunidad para ganar el título de la WWE. The 'Víper' atacó con tres patadas al cráneo a Drew Mclntyre, obligándolo a abandonar la programación de RAW por una lesión.

Drew se pudo recuperar de su lesión y no dudó en regresar el golpe a Randy. Con tres Claymore, el campeón mandó en una ambulancia a la víbora. El retador apareció en RAW y señaló que su pelea contra Mclntyre será de ambulancia.

WWE Intercontinental Championship

Finalmente, Samy Saint regresó a la WWE para pedir que respeten su título Intercontinental. AJ Styles y Jeff Hardy, actual campeón, no dudaron en atacar al luchador canadiense. En SmackDown se determinó que los tres pelearán en escaleras por el campeonato.

En el último programa de la marca azul los tres protagonistas se enfrentaron. Saint se quedó con la victoria por cuenta de tres, pero AJ Style atacó con una escalera a sus rivales y se quedó con los dos cinturones.

WWE Clash of Champions 2020: Main Card

Ambulance Match por el Campeonato de WWE



Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

Campeonato Universal de WWE



Roman Reigns (c) vs. Jey Uso



Campeonato de Mujeres de SmackDown



Bayley (c) vs. Nikki Cross



Campeonato de Estados Unidos de WWE



Bobby Lashley (c) vs. Apollo Crews



Ladder Match por el Campeonato Intercontinental de WWE



Jeff Hardy (c) vs. AJ Styles vs. Sami Zayn



Campeonatos por Parejas de RAW



Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Andrade y Angel Garza



Campeonatos por Parejas de SmackDown



Cesaro y Shinsuke Nakamura (c) vs. Lucha House Party



Campeonatos de Mujeres por Parejas de WWE



Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. The Riott Squad (Ruby Riott y Liv Morgan)



Kickoff Show - Campeonato de Mujeres de RAW



Asuka vs Zelina Vega

WWE Clash of Champions 2020: Día, fecha, hora y canal

WWE Clash of Champions 2020 1. ¿Cuándo es la pelea? Este domingo 27 de setiembre 2. ¿A qué hora? 6.00 p.m. 3. ¿Dónde es el evento? En Amway Center 4. ¿En qué canal transmitirán WWE? Fox Premium Action

¿A qué hora es WWE Clash of Champions 2020

Revisa los horarios de Clash of Champions 2020

Perú: 4:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Ecuador: 4:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Colombia: 4:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Estados Unidos: 4:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

México: 3:00 p. m. (KickOFF); 5:00 p. m. (Main Event)

Argentina: 6:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Chile: 6:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Paraguay: 6:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Uruguay: 6:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Venezuela: 5:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

Bolivia: 5:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

España: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Italia: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Alemania: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Inglaterra: 10:00 p. m. (KickOFF); 11:00 p. m. (Main Event)

¿Qué canal transmite WWE Clash of Champions 2020?

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE Clash of Champions 2020?

Para no perderte el evento Clash of Champions 2020 puede seguirlo por Internet a través de la aplicación FOX Play o WWE Network.

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.