WWE Draft 2020: revisa qué superestrellas cambiaron de marca - Resumen

El WWE Draft 2020 empezó en Smack Down, dejando algunas sorpresas entre las superestrellas que cambiaron de marca y para nada era algo que los fanáticos se esperaban.

Los cambios más resaltantes podrían ser el cambio de Seth Rollins a SmackDown y la separación de The New Day.

Resumen del WWE Draft

Estas fueron las superestrellas seleccionadas por ambas marcas

RAW:

Drew McIntyre

Asuka

Cedric Alexander

Shelton Benjamin

Bobby Lashley

MVP

AJ Styles

Naomi

Shayna Baszler

Nia Jax

Ricochet

Mandy Rose

The Miz

John Morrison

Kofi Kingston

Xavier Woods

Dana Brooke

Angel Garza

SmackDown:

Roman Reigns

Seth Rollins

Sasha Banks

Bianca Belair

Jey Uso

Rey Mysterio

Dominik

Big E

Otis

WWE Draft EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE se realizará este viernes 9 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Amway Center. La transmisión del evento estará a cargo del canal Fox Sports y WWE Network. Sigue todas las incidencias de SmackDown y los resultados de la lotería en Líbero.pe.

Resultados del WWE Draft EN VIVO

- The Fiend venció a Kevin Owens.

- The New Day se convierten en los nuevos campeones por pareja y fueron traspasados a RAW. Sin embargo, Big E de queda en SmackDown.

- Bayley retiene su título al perder por descalificación ante Sasha Banks.

- Durante la tercera ronda del Draft 2020 de la WWE, RAW va por Ricochet, Mandy Rose y al equipo de The Miz y John Morrison. Por otro lado, SamckDown seleccionó a Jey Uso y a la pareja conformada por Rey Mysterio y Dominik.

- Lars Sullivan regresó a la WWE.

- Stephanie McMahon anuncia una pelea titular por los campeonatos en pareja de SmackDown entre los campeones Cesaro y Nakamura vs. The New Day, quienes marcan su regreso a la WWE.

- En la segunda ronda del Draft, RAW elige a AJ Styles, Naomi y a Nia Jax Shayna Baszler mientras que la marca azul escoge a Sasha Banks y Bianca Belair.

- Estos son los luchadores que estarán en juego esta noche y podrían cambiar de marca.

- Big E le ganó a Sheamus en un Fall Count Anywhere Match.

- Seth Rollins da sus priemras declaraciones como miembro de SmackDown.

- Drew McIntyre, Asuka y The Hurt Business siguen en RAW, mientras que Roman Reigns hace lo propio con SmackDown.

- Empieza la noche y la primera novedad del Draft es que Seth Rollins se moverá a SmackDown

La previa

Este viernes se conocerá el futuro de las superestrellas de la WWE. La primera fecha del Draft se realizará en SmackDown y finalizará este lunes en RAW. La empresa de lucha libre prometió más de una sorpresa y no descartó el regreso de algunos luchadores.

Mediante un comunicado se informó que la directora de marca de WWE, Stephanie McMahon, estará a cargo de la lotería. Ante los rumores de la posible inclusión de NXT al Draft, la empresa de lucha libre confirmó que la marca amarilla no formará parte de las elecciones, solo estarán las estrellas de RAW y SmackDown.

Roman Reigns y Seth Rollins forman parte del primer grupo de estrellas que serán escogidos este viernes en la marca azul. El campeón Universal podría abandonar su patio y regresar a RAW.

Sasha Banks y Bayley se enfrentarán por el título femenino de SmackDown. La 'Jefa' forma parte del grupo de estrellas que debe ser elegido el viernes. La exmejor amiga de la actual campeona se podría ir a RAW con el cinturón de la marca azul.

WWE Draft 2020 y las reglas

Mediante sus redes sociales, la WWE confirmó las reglas del Draft

Más de 60 superestrellas masculinas, superestrellas femeninas y tag teams formarán parte del Draft de WWE 2020.

Más de 20 Superestrellas serán seleccionables para ser reclutadas el viernes por la noche y más de 30 Superestrellas serán seleccionables para ser reclutadas el lunes por la noche.

Debido a la duración de cada programa, por cada dos superestrellas que seleccione SmackDown, Raw obtendrá tres superestrellas.

Los tag team contarán como una elección a menos que FOX o USA Network, junto con los oficiales de la WWE, quieran elegir una superestrella que forme parte de un tag team en concreto.

Cualquier Superestrella no reclutada será inmediatamente declarada agente libre y podrá firmar con una marca a su elección.

WWE Draft 2020 horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (día siguiente)

En qué canales ver WWE Draft 2020 EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver WWE Draft 2020 h EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoaméric

¿Brock Lesnar continuará en la WWE?

A pesar de formar parte del roster de RAW, Brock Lesnar no fue incluido en la lista de luchadores elegibles para la lotería.