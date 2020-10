WWE Hell in a Cell 2020: fecha, horario y las peleas confirmadas en la cartelera del evento

WWE Hell in a Cell 2020 será uno de los últimos eventos de la empresa en este año. El ppv de lucha libre de entretenimiento se celebrará en el Amway Center en Orlando, Florida. A continuación podrás revisar todos los detalles y la cartelera confirmada hasta ahora.

El antepenúltimo evento de WWE en este año tiene confirmadas cuatro peleas hasta el momento. La que se perfila a ser la lucha estelar será el enfrentamiento entre el campeón Roman Reigns y Jey Uso, por el título Universal en una lucha con formato I Quit Hell in a Cell. Su último enfrentamiento en un PPV fue favorable para "The Big Dog". ¿Logrará retener?

Otra de las peleas confirmadas hasta ahora es el nuevo cara a cara que tendrán Drew McIntyre y Randy Orton, quienes entrarán en la jaula con el Campeonato Mundial de WWE de por medio. ¿'La Víbora' logrará dar el golpe contra el irlandés?

Asimismo, Bayley expondrá el Campeonato Femenino de SmackDown ante su examiga Sasha Banks, con quien compartía los títulos de pareja de la 'marca azul'. Sin embargo, la amistad quedó en el pasado y hoy por hoy ambas luchan por quedarse con el máximo título femenino.

A continuación podrás revisar todos los detalles sobre WWE Hell in a Cell 2020.

Cartelera WWE Hell in a Cell 2020 actualizada

1. I Quit Hell in a Cell por el Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs Jey Uso

2. Hell in a Cell Match por el Campeonato de WWE: Drew McIntyre vs. Randy Orton

3. Hell in a Cell match por el Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Sasha Banks

4. Elias vs. Jeff Hardy

¿A qué hora se realizará WWE Hell in a Cell 2020?

Revisar los horarios tanto para el KickOff como para la cartelera principal de WWE Hell in a Cell 2020.

Perú: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



Ecuador: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



Colombia: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



Estados Unidos: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



México: 4:00 p. m. (KickOFF); 5:00 p. m. (Main Event)



Argentina: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Chile: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Paraguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Uruguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Venezuela: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)



Bolivia: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)



España: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)



Italia: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)



Alemania: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)



Inglaterra: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. (Main Event)

¿Qué canal transmite WWE WWE Hell in a Cell 2020?

A continuación te llevamos los canales en los cuales se transmitirá WWE Hell in a Cell 2020.

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



España: GOL y WWE Network.



Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Estados Unidos: WWE Network.



Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.