WWE Hell in a Cell 2020 EN VIVO: horarios y canales de transmisión

WWE Hell in a Cell 2020 VER EN VIVO este domingo 25 de octubre ONLINE en el WWE ThunderDome desde las 6:00 p.m. (hora peruana). A continuación, conoce los canales de transmisión.

Los amantes de la lucha libre profesional cuentan las horas para poder ver a sus favoritos en acción. Uno de los eventos y el antepenúltimo más importante del año se realizará en el WWE ThunderDome.

Ya desde hace días el WWE Hell in a Cell viene siendo tendencia en redes sociales y es que no es para menos. De los dos enfrentamientos importantes de la noche, uno será protagonizado por Roman Reigns y Jey Uso.

El actual campeón universal de SmackDown le ha mandado indirectas a su primo y está dispuesto a todo con tal de no perder su cinturón en un duelo que tendrá un llamativo formato: para que haya un ganador, el perdedor deberá decir la frase “Yo renuncio”.

La otra pelea que se robará todas las miradas la trae Raw, con Drew McIntyre que volverá a poner en riesgo su título ante un Randy Orton que quiere demostrar que está más vigente que nunca.

Cabe mencionar que esta edición de Hell in a Cell marcará el regreso del evento a Florida después de 7 años. El debut de este PPV se llevó a cabo en octubre de 1997 y previo a la noche del domingo este PPV suma 41 ediciones televisadas.

WWE Hell in a Cell 2020: cartelera confirmada

Roman Reigns vs Jey Uso: Campeonato Universal en una pelea con estipulación 'I Quit'.

Drew McIntyre vs Randy Orton: Campeonato Universal en un 'Hell in a Cell match'.

Bayley vs Sasha Banks: Campeonato femenino de SmackDown en un 'Hell in a Cell match'.

Otis vs The Miz: Maletín de Money in the Bank.

Elias vs Jeff Hardy.

¿A qué hora se realizará WWE Hell in a Cell 2020?

Perú: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



Ecuador: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



Colombia: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



Estados Unidos: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)



México: 4:00 p. m. (KickOFF); 5:00 p. m. (Main Event)



Argentina: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Chile: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Paraguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Uruguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)



Venezuela: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)



Bolivia: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)



España: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)



Italia: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)



Alemania: 12:00 p. m. (KickOFF); 1:00 a. m. del lunes (Main Event)



Inglaterra: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. (Main Event)

¿Qué canal transmite WWE WWE Hell in a Cell 2020?

A continuación te llevamos los canales en los cuales se transmitirá WWE Hell in a Cell 2020.

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



España: GOL y WWE Network.



Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Estados Unidos: WWE Network.



Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.



Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿En dónde ver Hell in a Cell 2020?

Podrás seguir el en vivo del evento a través de WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Además, el canal Premium Fox Action transmitirá el evento para Latinoamérica.