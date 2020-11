WWE RAW EN VIVO: hora y canal para ver el show de la marca roja

WWE RAW EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se realizará este lunes 2 de noviembre, desde las 19:00 horas (Perú), en el Amway Center. La transmisión del evento de lucha libre estará a cargo de FOX Sports 2. Sigue todas las incidencias de la marca roja y mira los videos de los mejores golpes en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Randy Orton, campeón mundial de la WWE, fue atacado por The Fiend y Drew Mclntyre. The 'Viper' indicó que no tiene miedo a nada y defenderá su título contra cualquier rival. Esa confianza le puede costar caro, teniendo en cuenta que The Miz ganó el maletín de Money in The Bank.

A pesar de recibir el ataque de Drew, The Miz se mostró confiado en conseguir el título mundial de la WWE. Por su parte, John Morrison tendrá que pelear para ganarse su lugar en el equipo de RAW en Survivor Series

Las divas se robaron el show la semana pasada. Lana sorprendió y es la última integrante del equipo femenino de RAW. Sin embargo, una de las líderes del grupo Nia Jax la atacó.

Finalmente, Elias fue atacado por Jeff Hardy. A pesar de resolver sus diferencias en el ring, ambos peleadores no se olvidan de sus diferencias.

WWE RAW horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (día siguiente)

En qué canales ver WW RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoaméric

WWE RAW hora y canal para ver evento

WWE RAW se realizará este lunes 2 de noviembre a las 19:00 horas (Perú) y será transmitido vía FOX Sports.