WWE Survivor Series 2020: Roman Reigns derrotó a Drew Mclntyre y RAW superó a SmackDown

WWE Survivor Series 2020 nos regaló grandes momentos. Roman Reings derrotó a Drew McLntyre en la pelea estelar. The Undertaker le dijo adiós a la lucha libre. RAW fue superior a SmackDown en la batalla entre marcas.

Estrellas de la WWE se hicieron presentes para rendir un homenaje al mejor luchador de todos los tiempos. Vince McMahon no pudo ocultar las lágrimas y agradeció al Undertaker por su trabajo y compromiso.

Roman Reigns demostró que se encuentra en un buen nivel y derrotó a Drew McLntyre. Jey Uso intervino en la pelea para apoyar a su primo y ganarse su respeto.

En las peleas de equipos. RAW ganó en las dos competiciones. El equipo masculino se mantuvo intacto y humilló a la marca azul. En la batalla de mujeres, Lana fue la única mujer en pie

WWE Survivor Series 2020 EN VIVO

Sigue todos los resultados e incidencias de WWE Survivor Series.

The Final Farewell: Ceremonia de Retiro de The Undertaker

- The Undertaker se retira del ring

- Suenan las campanas, llegó el momento del final

- "Mi hora ha llegado para dejar descansar al Undertaker descansar en paz"

- "Durante 30 años hice esta caminata lenta. He puesto la gente a descansar. Y ahora, mi hora a llegado"

- ¡Y se hizo la luz! En su última aparición como luchador, el The Undertaker

- The Undertaker hace su aparición

-"Entretener una audiencia global. Está noche marca el final de una era. El final de una histórica carrera. Esta noche decimos adiós".

- Vince McMahom en Survivor Series

- ¡The Undertaker! el homenaje del Universo

- ¡Descansen en paz! El homenaje de la WWE para The Undertaker

- Kane, el hermano de Undertaker no puede faltar

- No puede faltar, Thiple H

- Ric Flair no se pierde y se hace presente en la noche histórica

- Shawn Michaels uno de los rivales de Undertaker

- Booker T para llevar alegría al Universo

- Sorpresa: Rikishi se hace presente

- Savio Vega en la WWE

- El Padrino en la WWE

- Mick Foley es otra de las estrellas

- Jeff Hardy se suma al homenaje

- JBL es una de las sorpresas de la noche

- Big Show en el ring para rendir tributo a The Undertaker

- Shane McMahon en el ring

Drew McIntyre (RAW) vs. Roman Reigns (SmackDown)

- Roman se queda con la victoria

- El árbitro finaliza la pelea

- Drew cae desmayado

- Dormilona para Drew

- Derechazo de superhombre

- Golpe bajo de Roman

- Jey Uso ingresa

- Claymore para Roman y el árbitro sale volando

- La cuenta llega a dos

- Drew busca el claymore, Roman sorprende y realiza una lanza

- ¡Por poquitoooooo! la cuenta llega a dos

- Lanza y Drew rompe la barrera de protección

- Otra más. Zambullida samoana y Drew cae sobre la mesa

- Zambullida samoana contra la mesa para Drew

- Con lo poco, Roman llega a las cuerdas

- Drew sorprende y realiza candado de rendición a Roman

- Roman buscaba la lanza

- Contra el esquinero, Roman sigue atacando a Drew

- Suplex para Drew

- Derecha del superhombre

- ¡Por poquitoooooooo! En el último segundo, Roman levanta el brazo

- Drew realiza el DDT del futuro a Roman

- Roman golpea a Drew

- Drew ataca contra la escalera a Roman

- ¡Por poquitoooo! La cuenta llega a dos

- Rompe espina dorsal de Drew

- Roman prepara el superúño

- Cuenta de dos

- Zambullida Samoana de Roman

- Drew cambia de idea

- Claymore a la vista

- Rompe cuellos, Roman al piso

- Drew reacciona y manda un lazo a Roman

- Patadas al cuerpo de Drew

- Lazo de superhombre, Drew revierte la cuenta

- La cabeza a la lona, Roman castigando a Drew

- Presión a la cabeza, Mclntyre no se puede recuperar

- La cuenta llega a dos

- Suplex para Drew

- Candado a Drew, Roman castiga con las rodillas

- Contra las escaleras, Roman ataca a Drew

- Al filo del ring, Roman ataca a Drew

- Con el poste, Drew cae y es lastimado

- Cambian los papeles, Drew ataca a Roman

- Lluvia de golpes, Drew resiste

- Cabezazo samoano de Roman

- Machetazo al cuerpo de Roman

- Roman sigue atacando a Drew

- Roman manda una patada a Drew

- Roman regresa al ring

- Drew manda volar a Roman

- Codazo al rostro de Drew

- Roman a la lona.

- Drew realiza un puente para castigar a Roman

- Roman presiona la cabeza de Drew

- En las cuerdas. Roman empieza caminar por el ring

- Ninguno se saca ventaja

- Fuerza a fuerza

- Suena la campana

- Cara a Cara, una pelea muy esperara por el Universo

- La pelea estelar de WWE Survivor Series 2020

Survivor Series match Femenino: Team RAW (Shayna Baszler, Nia Jax, Peyton Royce, Lacey Evans, y Lana) vs. Team SmackDown (Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley, y Natalya)

- RAW suma una nueva victoria

- Lana es la única sobreviviente y se queda con la victoria

- La cuenta llega a 10 y ambas peleadoras son eliminadas

- Nia y Bianca pelean afuera del ring

- Shayna no respeta la cuenta y es eliminada

- Nia revierte y toca la cuerdas

- Shayna aprovecha y le realiza su dormilona

- Bianca sorprende a Nia y la manda a volar desde la tercera cuerda

- Nia Jax realiza Zambullida Samoana y machetazo de piernas

- Bianca realiza mortal atrás a Nia Jax

- Nia elimina a Liv

- Liv realiza crucifijo y elimina a Lacey Evans

- Liv Morgan enfrenta a Lacey

- Ruby es eliminada

- Shayna realiza un candado y manda a dormir a Ruby

- Nia le da el relevo a Shayna

- Buena combinación entre Liv y Ruby

- Nia tiene el relevo

- Mosca española de Lacey Evans, Liv y Ruby salvan a Bianca

- Natalya es eliminada

- Natalya realiza el francotirador a Shayna y Lacey le golpea con un puño

- Lacey enfrenta a Natalya

- Natalya realiza el francotirador a Peyton

- Peyton realiza el mediocangrejo a Natalya

- La giratoria, Peyton intenta sumar su segunda eliminada

- Natalya contra Peyton

- Peyton elimina a Bayley

- Lo logro,Peyton realiza el Superplex

- Peyton busca el superplex

- Peyton sorprende a Bayley

- Todos contra todos

- Bianca realiza levantamiento militar a Peyton

- Peyton con la cuerdas empieza a tacar a Bayley

- Suplex explosivo de Bayley

- Bayley ataca a Peyton

- Peyton tiene el relevo y enfrenta a Bayley

- Patadas al rostro de Natalya

- Lana contra Natalya

- Lana se roba el relevo e intenta atacar a Liv

- Nia realiza suplex a Liv Morgan

- Nia tiene el relevo

- Ruby manda una serie de golpes al rostro de Shayna

- Shayna contra Ruby

- Liv realiza la navajita a Peyton

- Bianca se luce con su fuerza y realiza un mortal atrás a Peyton

- Peyton es sorprendida por navajita

- Patadas voladoras y Lacey resiste

- Natalya recibe el relevo

- Bayley contra Lacey Evans

- RAW tratará de sumar su cuarta victoria en el evento

Combate Interpomocional de Campeonas Femeninas: Asuka (RAW) vs. Sasha Banks (SmackDown)

- RAW 3 - SmackDown 2

- SmackDown llega a dos victorias

- Victoria para Sasha Banks

- Navajita, Sasha sorprende a Asuka y la cuenta llega tres

- Sasha logra revertir la patada de Asuka

- ¡Por poquitooooo! Sasha alza los brazos

- Rompe cara de Asuka

- Palanca al brazo, Asuka a punto de rendirse.

- Metedora de Sasha, Asuka lo sufre

- Cuenta en nueve, ambas peleadoras evitan la descalificación

- La 'Jefa' se recupera y le manda patadas voladoras

- En el filo de ring, Sasha recibe una patada

- Patadas y la 'Jefa' se salva

- Asuka se refugia en las cuerdas

- Sasha realiza una llave al cuerpo de Asuka

- Palanca al brazo de Asuka

- Sasha es atacada con la rodilla, la cuenta llega a dos

- La cuenta llega a dos

- Patadas al cuerpo de Sasha

- Asuka realiza candado al tobillo

- Asuka manda una patada y Sasha sale volando por las cuerdas

- La cuenta llega a dos

- Sasha ataca con rodillas a Asuka

- Asuka derriba a Sasha

- Crucifijo de Sasha y la cuenta llega a dos

- Sasha busca la palanca al brazo

- Candado al brazo de Asuka

- Revierte, Sasha sorprende a Asuka

- Sasha Banks trata de revertir las pinzas de Asuka

- Asuka busca el candado

- Comienza la pelea

- RAW tratará de sumar su cuarta victoria en el evento

Combate Interpromocional de Campeones de Medio Cartel: Bobby Lashley (USA - RAW) vs. Sami Zayn (Intercontinental - SmackDown)

- RAW suma una nueva victoria (3-1)

- Nelson completa y Samy se rinde

- La fuerza de Bobby, levanta el cuerpo de Samy

-Samy manda afuera del ring a Bobby

- Samy enviste contra el poste a Lashley

- Lashley sigue atacando a Sami

- Samy sale del ring y pide atacar al Negocio de Lastimar

- Bandera de Lashley, Samy lo sufre

- Patadas a la cabeza de Bobby

- Lashley sigue atacando a Sami

- Codazo a la cabeza de Bobby

- Guillotina con las cuerdas, Samy ataca al campeón de los Estados Unidos

- Lashley ataca con su fuerza a Samy

- Samy brinda patadas a Lashley

- Lashley ataca a Samy

- Sami se sale del ring

- Fueza contra fuerza

- Comienza la pelea

- Bobby Lashley en el ring

- Sami Zayn aparece en el ring

Combate Interpromocional de Campeones por Parejas: The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston - RAW) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford - SmackDown)

- SmackDown sumó un punto en la batalla de las marcas

- Street Profits derrotaron a The New Day

- Cuenta de tres para Woods

- Arma la torre y plancha de Montez

- Angelo tiene el relevo

- Busca altura, Woods es derribado

- ¡Ufff! La cuenta a dos, Montez resiste

- Levantamiento militar de Woods a Montez

- ¡Por poquitooooo! La cuenta llega a dos, se salva Kofi

- Super plancha sapo de Montez a Kofi

- Kofi sigue atacando a Montez

- Machetazo de piernas

- Cuenta en dos

- Codazo de Kofi, Montez lo sufre

- ¡Por poquitoooooo! La cuenta a dos, Woods resiste el ataque de Angelo

- Cuenta en dos, se salva New Day

- Rompe espalda a Woods

- Suplex de Angelo, Kofi sale volando

- Con el codo, Angelo ataca a Woods

- Montez le da el relevo a Angelo

- DDT de Montez

- Montez pelea contra Kofi y busca el relevo

- Montez es atacado por Kofi

- La cuenta llega a dos

- Woods ataca con rodilla al cuerpo de Montez

- Relevo, Woods ataca a Montez con gancho al hígado

- Montez es atacado por Kofi con técnica de boxeo.

- Kofi se luce y Montez sale volando

- Xavier Woods mueve la cuerda y Angelo sale volando

- Plancha de Angelo al cuerpo de Kofi

- Rompe cara doble

-Relevo de Montez

- Kofi engancha a Montez

- Rana invertida por parte de Kofi

- Montez enfrenta a Kofi

- Comienza la pelea

- New Day aparece en el rin con Big E como su tercer integrante

Survivor Series match Masculino: Team RAW (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y Riddle) vs. Team SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, "King" Corbin, Seth Rollins, y Otis)

- RAW se quedó con la victoria

- Lee realiza bombazo y se queda con la victoria

- AJ Styles contra Uso

- Contra el poste,Strowman es atacado por Jey

- Jey Uso se enfrenta a la marca roja

- Riddle distrae y Strowman aprovecha para eliminar a Otis

- ¡Se luce! Otis realiza suplex y gusanito a Strowman

- Strowman contra Otis

- Otro suplex a Shemus

- Otis realiza suplex a Lee

- SmackDown fueron eliminados: Seth Rollins, KO y corbin

- El equipo de RAW está completo

- Corbin es eliminado

- Roddle sorprende y realiza bombazo a Corbin

- Seis metros bajo tierra para AJ Styles

- AJ Styles sorprende y elimina a Kevin Owens

-KO realiza paralizadora a todos los integrantes de SmackDown

- Kevin manda un puño y saca del ring a AJ styles

- Kevin Owens contra AJ Styles

- Patadas voladoras de Strowman, relevo ingresa AJ Styles

- Ingresa Strowman y empieza atacar a Otis

- Otis busca el suplex, Lee se baja

- A puño limpio, Otis ataca a Lee

- Fuerza contra fuerza: Lee y Otis se dan todo

- Otis contra Keith Lee

- Riddle ataca a Corbin

- Strowman ataca al equipo de SmackDown

- Seth Rollins es el primer eliminado del equipo SmackDown

- Rollins se arrodilla para que ataque Sheamus

- Relevo, Seth Rollins enfrentará a Sheamus

- KO ataca a Riddle en el tobillo

- Owens enfrenta a Riddle

- Cabezazo de Otis y la cuenta llega a dos

- Patadas al cuerpo de Otis

-Candado de Riddle, Otis lo baja

- Otis contra Riddle.

- Paquetito y la cuenta llega a dos, se salva AJ

Chalaca de AJ Styles

- Uso responder con puño al rostro.

- Patadas voladoras de AJ Styles

- Jey Uso enfrentará a AJ Styles

- Los equipos toman posición en el ring

- El último en ingresar al ring en King Corbin

- Seth Rollins ingresa al ring

- Otis es el tercer integrante de la marca azul

- Kevin Owens en el ring

- SmackDown aparece en el ring: Jey Uso es el primero

- Para completar el equipo de RAW, Sheamus aparece en el ring

- Braun Strowman, la arma secreta, hace aparición en el ring

- Keith Lee hace su aparición en el ring

- Riddle ingresa al ring

- "Soy capitán de RAW"

- AJ Styles al ring

- La serie de los sobrevivientes

- ¡Comenzó WWE Survivor Series 2020!.

- RAW tiene una victoria en Survivor Series

- Los árbitros dicen que The Miz no fue eliminado

- The Miz es el ganador de la Batalla real

- Dominic festejaba su victoria, pero aparece The Miz

- Dominic elimina a The Miz

- The Miz es el único representante de RAW

- Jeff Hardy es eliminado

- Quedan cuatro hombres en el ring

- Elias es eliminado

- Jeff Hardy elimino a Nakamura

-Nakamura elimina a Apollo Cruz

- Dominic elimina a Ziggler

- Ziggler elimina a Murphy

- Ricochet elimina a Alexander

- Humberto Carrillo es eliminado

- Ziggler elimina a Kalisto

- Comenzó la batalla real

- Bienvenidos a la cobertura de WWE Survivor Series 2020

WWE Survivor Series 2020 PREVIA

El evento marcará la historia de la lucha libre. The Undertaker, el legendario peleador, celebrará su 30 aniversario como luchador y se despedirá de los cuadriláteros. Final Farewell es la ceremonia que prepara la WWE para rendir tributo a una leyenda y se confirmó la presencia de Kane, su hermano de la destrucción.

En The Last Ride, documental de The Undertaker, reveló que es el momento de descansar y su última pelea fue contra AJ Styles en WrestleMania 36. El luchador explicó que le gustaría compartir con su familia y señaló que no hay motivos para seguir compitiendo.

Como parte del homenaje, diversas estrellas de la WWE se vistieron con el traje de The Undertaker y expresaron su admiración por el luchador. La empresa de Vince McMhaon prometió a su Universo una jornada de sorpresas.

Roman Reigns vs. Drew Mclntyre

Como parte de la pelea entre marcas, el campeón Universal, Roman Reigns, se medirá contra el campeón de la WWE, Drew Mclntyre. El 'Jefe tribal' acompañado de Paul Heyman viene dominando la marca azul y desde su retorno al ring no conoce de derrotas.

Por su parte, en el último programa de RAW, Drew ganó a Randy Orton y recuperó el título de la WWE. Mclntyre se encuentra en su mejor momento de su carrera y ya amenazó a Roman Reings con destruirlo.

WWE Survivor Series 2020: cartelera oficial

The Final Farewell : Ceremonia de Retiro de The Undertaker

: Ceremonia de Retiro de The Undertaker Survivor Series match Masculino : Team RAW (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y Riddle) vs. Team SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, "King" Corbin, Seth Rollins, y Otis)

: Team RAW (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y Riddle) vs. Team SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, "King" Corbin, Seth Rollins, y Otis) Survivor Series match Femenino : Team RAW (Shayna Baszler, Nia Jax, Peyton Royce, Lacey Evans, y Lana) vs. Team SmackDown (Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley, y Natalya)

: Team RAW (Shayna Baszler, Nia Jax, Peyton Royce, Lacey Evans, y Lana) vs. Team SmackDown (Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley, y Natalya) Combate Interpromocional de Campeones Mundiales : Drew McIntyre (RAW) vs. Roman Reigns (SmackDown)

: Drew McIntyre (RAW) vs. Roman Reigns (SmackDown) Combate Interpomocional de Campeonas Femeninas : Asuka (RAW) vs. Sasha Banks (SmackDown)

: Asuka (RAW) vs. Sasha Banks (SmackDown) Combate Interpromocional de Campeones por Parejas : The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston - RAW) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford - SmackDown)

: The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston - RAW) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford - SmackDown) Combate Interpromocional de Campeones de Medio Cartel : Bobby Lashley (USA - RAW) vs. Sami Zayn (Intercontinental - SmackDown)

: Bobby Lashley (USA - RAW) vs. Sami Zayn (Intercontinental - SmackDown) Kickoff - Battle Royal Interpromocional - Participantes por anunciar

WWE Survivor Series 2020: día, hora y canal

WWE Survivor Series 2020 EN VIVO 1. ¿Cuándo es la pelea? Este domingo 22 de noviembre 2. ¿A qué hora? 7.00 p.m.(PER) 3. ¿Dónde es el evento? En Amway Center 4. ¿En qué canal transmitirán WWE? Fox Action, WWE Network

WWE Survivor Series 2020: horarios en el mundo

Horarios de la WWE Survivor Series 2020

País KickOFF Main Event Perú 6.00 p. m. 7.00 p. m. Ecuador 6.00 p. m. 7.00 p. m. Colombia 6.00 p. m. 7.00 p. m. Estados Unidos 7.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT) 8.00 p .m . (ET) / 6.00 p.m. (PT) México 5.00 p. m. 6.00 p.m. Argentina 8.00 p. m. 9.00 p.m.

¿Dónde ver FOX Action EN VIVO WWE Survivor Series 2020?

DirecTV Sports Movistar TV Claro TV 561 (SD) 184 (SD) 325 (SD) 1561 (HD) 197 (HD) 326 (SD) 788 (HD) 333 / 623 (HD)

Guía de canales TV para ver WWE Survivor Series 2020

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE Survivor Series 2020?

A través de la aplicación FOX Play o WWE Network.

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.