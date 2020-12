Undertaker y su conmovedora revelación: "No hay un día en que me despierte y algo no me duela"

The Undertaker se despidió de la lucha libre en Survivor Series 2020. En medio de los aplausos de las leyendas de la WWE, el excampeón mundial explicó al 'Universo' que es el momento de descansar en paz.

En una entrevista con The Guardian, Mark Calaway habló sobre las operaciones que se sometió y los motivos que lo llevaron a poner fin a su carrera como luchador.

"No hay un día en que me despierte y algo no me duela. Ya tengo metal en mis caderas y caminaré cojeando toda mi vida; el rango de movimiento de mi cabeza no es el que era", reveló Taker.

Agradecido por el cariño que recibe del Universo, Undertaker fue un luchador que realizó movidas peligrosas, arriesgando su físico. El excampeón mundial indicó que no cambiaría nada.

"Elegí mi camino y no lo cambiaría, incluso con todo el metal que tengo en mi cuerpo hoy. Independientemente de cómo me sentía físicamente, cuando se apagaban las luces, sonaba la música e iniciaba mi entrada, durante unos momentos mis fans hacían que todo el dolor desapareciera. Sientes su aprecio; te dan ese extra necesario", reveló Undertaker.