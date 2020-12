WWE TLC 2020 EN VIVO: horarios y canales de transmisión evento lucha libre

WWE TLC 2020 EN VIVO este domingo 20 de diciembre último evento de lucha libre se realizará ONLINE en el WWE ThunderDome del Tropicana Field de Tampa, Florida; desde las 7:00 p.m. de Perú y Colombia.

El año se va acabando y la WWE no se quiere quedar atrás por lo que este domingo se llevará a cabo el WWE TLC 2020 que promete muchas sorpresas y dejar más que satisfecho a los amantes de la lucha libre.

Los seguidores de la WWE ya esperan con ansias que sea la hora de ver en acción a sus luchadores favoritos en el evento conocido como WWE TLC (tables, ladders and chairs), último show PPV con varias peleas más que atractivas.

Las marcas RAW y WWE no se guardarán nada para este evento con el que cerrarán el 2020. Drew McIntyre saldrá con todo para defender su título mundial de la WWE ante AJ Styles en un choque de pronóstico reservado.

Otra lucha que promete miles de emociones será la que protagonizarán Roman Reigns y Kevin Oewns por el cinturón universal. El luchador de 35 años no dejará que nada ni nadie le quite su título.

Ambos luchadores tienen experiencia en este tipo de eventos y quieren seguir haciendo historia en la WWE, aunque KO prometió destruir al campeón y demostrar que no es solo un rostro de la 'compañía'.

Pero eso no es todo, Randy Orton The Fiend es otro de los platos fuertes para este último evento del 2020. Además, el terror y juego psicológico serán los principales atractivos de esta pelea que se ha hablado mucho en estos días.

Por el lado femenino, Carmella quiere seguir demostrando su vigencia y buscará quitarle el campeonato a Sasha Banks, mientras que Nia Jax y Shayna Baszler chocarán en el duelo de parejas contra Asuka y Lana.

WWE TLC 2020: último evento WWE

Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens: combate TLC por el Campeonato Universal de WWE

Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles: combate TLC por el Campeonato de WWE

Sasha Banks (c) vs. Carmella: campeonato de Mujeres de SmackDown

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) (c) vs. The Hurt Business (Shelton Benjamin y Cedric Alexander): campeonatos por Parejas de RAW

Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. Asuka y Lana: campeonatos de Mujeres por Parejas de WWE

"The Fiend" Bray Wyatt vs. Randy Orton

WWE TLC 2020 EN VIVO 1. ¿Cuándo es la pelea? Este domingo 20 de diciembre 2. ¿A qué hora? 7.00 p.m.(PER) 3. ¿Dónde es el evento? Tropicana Field de Tampa 4. ¿En qué canal transmitirán WWE? Fox Action, WWE Network

WWE TLC 2020: horarios en el mundo

Horarios de la WWE TLC 2020

Perú: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

Ecuador: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

Colombia: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

Estados Unidos: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

México: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Argentina: 8:00 p. m. (KickOFF); 9:00 p. m. (Main Event)

Chile: 8:00 p. m. (KickOFF); 9:00 p. m. (Main Event)

Paraguay: 8:00 p. m. (KickOFF); 9:00 p. m. (Main Event)

Uruguay: 8:00 p. m. (KickOFF); 9:00 p. m. (Main Event)

Venezuela: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Bolivia: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

España: 1:00 a. m. del día siguiente (KickOFF); 2:00 a. m. del lunes (Main Event)

¿Dónde ver FOX Action EN VIVO WWE TLC 2020?

DirecTV Sports Movistar TV Claro TV 561 (SD) 184 (SD) 325 (SD) 1561 (HD) 197 (HD) 326 (SD) 788 (HD) 333 / 623 (HD

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.